'Người Nhện' Tobey Maguire làm chủ hôn cho vợ cũ

Diễn viên Người Nhện Tobey Maguire đảm nhận vai trò chủ hôn trong đám cưới của vợ cũ Jennifer Meyer và doanh nhân âm nhạc Geoffrey Ogunlesi tại Hawaii, tờ Page Six đưa tin. Hành động của ngôi sao Người Nhện thu hút sự chú ý, nhất là khi anh và nhà thiết kế trang sức vừa chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn sau gần 10 năm chia tay.

Theo Page Six, hôn lễ diễn ra vào cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort Lanai, Hawaii. Jennifer Meyer, 49 tuổi, diện váy cưới trắng không dây cùng khăn voan dài, trong khi chú rể Geoffrey Ogunlesi lựa chọn bộ vest đen và nơ cổ. Tobey Maguire, 51 tuổi, xuất hiện trong bộ vest và cà vạt, trực tiếp chủ trì buổi lễ.

Tobey Maguire đảm nhận vai trò chủ hôn trong đám cưới của vợ cũ. Ảnh: Clint Brewer/Backgrid.

Hai con chung của Meyer và Maguire là Ruby, 19 tuổi, và Otis, 17 tuổi, cũng có mặt trong ngày vui của mẹ. Con gái nhỏ của Meyer và Ogunlesi, chào đời hồi tháng 5, cũng tham dự buổi lễ.

Đám cưới quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng, trong đó có tài tử Leonardo DiCaprio cùng bạn gái người mẫu Vittoria Ceretti, tỷ phú Jeff Bezos và vợ Lauren Sánchez, diễn viên Courteney Cox, Kate Hudson cùng vị hôn phu Danny Fujikawa và nhà tạo mẫu Rachel Zoe.

Ít tuần trước, Tobey Maguire và Jennifer Meyer hoàn tất thủ tục ly hôn. Theo các tài liệu được Page Six công bố đầu tháng 10, phán quyết ly hôn đã được ban hành, khôi phục tình trạng độc thân cho cả hai. Tuy nhiên, một số vấn đề liên quan đến quá trình phân chia tài sản và thỏa thuận ly hôn vẫn cần được giải quyết.

Maguire và Meyer kết hôn năm 2007, sau đó tuyên bố chia tay vào tháng 10/2016, khép lại 9 năm chung sống. Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi và cùng chăm sóc hai con.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2022 trên chương trình World's First Podcast, Meyer từng thẳng thắn nói về những khó khăn khi cùng nuôi dạy con với chồng cũ. Cô thừa nhận quá trình này đòi hỏi nhiều nỗ lực. Tuy nhiên, cô nhìn nhận cuộc chia tay theo hướng tích cực.

Maguire và Meyer kết hôn năm 2007. Cặp đôi có 2 con chung. Ảnh: Just Jared.

Meyer cho biết cô xem đây là một trải nghiệm quan trọng trong cuộc đời, đồng thời tin rằng việc lựa chọn cách ứng xử phù hợp sẽ giúp cả hai vượt qua những thay đổi sau hôn nhân. Nhà thiết kế trang sức cũng khẳng định vẫn dành tình cảm sâu sắc cho Maguire.

“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì trên đời vì anh ấy”, cô chia sẻ. Meyer gọi nam diễn viên Người nhện là người anh và bày tỏ tình yêu dành cho anh.

Đến tháng 12/2025, Meyer tiếp tục nhắc đến mối quan hệ với chồng cũ trong một cuộc phỏng vấn. Cô gọi Maguire là người bạn thân nhất và tiết lộ anh cùng vị hôn phu Geoffrey Ogunlesi có mối quan hệ tốt đẹp.

“Điều đáng yêu nhất là Tobey và vị hôn phu của tôi, Geoff, rất yêu thương nhau”, cô nói.

Meyer bắt đầu hẹn hò với Geoffrey Ogunlesi vào mùa hè năm 2023. Đến tháng 11 cùng năm, hai người lần đầu xuất hiện công khai bên nhau tại dạ tiệc Baby2Baby. Tháng 8/2024, cặp đôi thông báo đính hôn.

Tháng 5, Meyer và Ogunlesi chào đón con gái đầu lòng. Một tháng sau, nhà thiết kế trang sức chia sẻ khoảnh khắc vị hôn phu bế con gái trên Instagram, đồng thời gửi lời chúc mừng Ngày của Cha.

Trong khi đó, Tobey Maguire nổi tiếng toàn cầu nhờ vai Peter Parker trong loạt phim Spider-Man đầu những năm 2000. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, đời tư của anh cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là mối quan hệ với những người bạn thân thiết tại Hollywood, trong đó có Leonardo DiCaprio.