'Người Nhện: Khởi đầu mới' lập kỷ lục doanh thu phòng vé Bắc Mỹ

Bộ phim “Người Nhện: Khởi đầu mới” vừa xác lập cột mốc mới tại phòng vé Bắc Mỹ khi vượt qua kỷ lục của “Star Wars: The Force Awakens” được thiết lập từ năm 2015. Theo số liệu được công bố, phim đạt doanh thu 936,773 triệu USD, nhỉnh hơn mức 936,662 triệu USD của tác phẩm thuộc thương hiệu “Star Wars”.

Đáng chú ý, bom tấn về Người Nhện chỉ mất 47 ngày để đạt thành tích này, trong khi “The Force Awakens” cần tới 165 ngày để cán mốc doanh thu tương đương.

“Người Nhện: Khởi đầu mới” vượt “Star Wars” để trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Bắc Mỹ. Ảnh: CGV

Không chỉ tạo dấu ấn tại Bắc Mỹ, “Người Nhện: Khởi đầu mới” còn duy trì sức hút trên thị trường quốc tế. Phim hiện thu về khoảng 2,45 tỷ USD trên toàn cầu, đứng thứ ba trong danh sách những tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử, sau “Avatar” và “Avengers: Endgame”.

Trước đó, bộ phim nhanh chóng vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu chỉ sau 6 ngày phát hành và cán mốc 2 tỷ USD sau ba tuần. Tại Bắc Mỹ, tác phẩm mở màn với 360 triệu USD, vượt kỷ lục doanh thu cuối tuần đầu tiên từng thuộc về “Avengers: Endgame”.

Phim cũng liên tiếp thiết lập những cột mốc doanh thu mới khi trở thành tác phẩm nhanh nhất đạt 700 triệu, 800 triệu và 900 triệu USD tại thị trường này. Cụ thể, phim mất 13 ngày để vượt 700 triệu USD, 19 ngày để đạt 800 triệu USD và 36 ngày để cán mốc 900 triệu USD. Đây là bộ phim thứ hai trong lịch sử phòng vé Bắc Mỹ vượt ngưỡng 900 triệu USD.

“Người Nhện: Khởi đầu mới” là phần phim thứ tư về Người Nhện do Tom Holland thủ vai Peter Parker, nối tiếp các sự kiện trong “Spider-Man: No Way Home”. Sau khi danh tính bị xóa khỏi ký ức của mọi người, Peter phải đối mặt với cuộc sống cô độc cùng những mối đe dọa mới.

Zendaya tiếp tục đảm nhận vai MJ, trong khi Sadie Sink tham gia với vai diễn mới và Jon Bernthal trở lại với nhân vật Frank Castle/The Punisher. Phim do Destin Daniel Cretton đạo diễn, ra rạp từ ngày 31/7 và dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong 6 tuần liên tiếp.

Thành công của tác phẩm tiếp tục tạo dấu ấn cho Marvel tại phòng vé, trong bối cảnh hãng trải qua giai đoạn doanh thu thiếu ổn định. Với việc vẫn được trình chiếu tại nhiều thị trường, bộ phim còn cơ hội gia tăng tổng doanh thu toàn cầu.