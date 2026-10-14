Người Nhật ngủ ít vẫn có tuổi thọ cao, chuyên gia lý giải nguyên nhân

Theo các chuyên gia, thói quen ngủ lành mạnh không chỉ phụ thuộc vào thời lượng mà còn vào chất lượng và tính đều đặn của giấc ngủ. Hầu hết người trưởng thành cần ngủ khoảng 7-9 giờ mỗi đêm.

Dữ liệu từ Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ cho thấy người dân ở một số nước châu Á như Nhật Bản, Indonesia, Malaysia và Philippines có thời gian ngủ trung bình ngắn hơn.

Ngủ ít hơn, người Nhật vẫn sống thọ khỏe mạnh

Tiến sĩ Seema Dhir, chuyên gia Nội khoa tại Bệnh viện Artemis (Ấn Độ), cho biết: “Thời gian ngủ trung bình của người Nhật khoảng 6,5 giờ, ít hơn người Ấn Độ và người dân ở hầu hết các quốc gia khác nhưng họ vẫn sống lâu và khỏe mạnh hơn”.

Ngủ ít hơn nhưng sâu vẫn tốt hơn những giấc ngủ chập chờn. Ảnh: AI

Tiến sĩ Dhir đưa ra một số lý do giúp người Nhật sống thọ:

Chế độ ăn tập trung vào cá và thực phẩm lên men: Bữa ăn của người Nhật thường có cá giàu omega-3, các sản phẩm từ đậu nành như natto và miso, rong biển và trà xanh. Những thực phẩm này có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim và giảm viêm. Omega-3 và tryptophan trong cá, đậu nành thúc đẩy melatonin - chất hỗ trợ chất lượng giấc ngủ.

Di chuyển hằng ngày tích cực: Phần lớn người Nhật đi bộ đến các ga tàu và sử dụng phương tiện giao thông công cộng mỗi ngày, nhờ đó đạt hàng nghìn bước chân mà không cần tập luyện.

Ngủ trưa ở nơi công cộng: Tại Nhật Bản, việc chợp mắt trong thời gian ngắn trên tàu hoặc tại nơi làm việc khá phổ biến, bù đắp phần nào thời gian ngủ bị thiếu hụt.

Ngâm mình trong bồn tắm nóng mỗi tối: Thói quen này giúp cơ thể thư giãn và ngủ sâu hơn, khiến thời gian ngủ ngắn hơn vẫn có thể mang lại hiệu quả phục hồi tốt.

Tiến sĩ Dhir nhận định: “Một người ngủ ít giờ hơn nhưng duy trì lịch ngủ ổn định và vận động đều đặn vào ban ngày có thể có sức khỏe giấc ngủ tốt hơn người nằm trên giường lâu hơn nhưng ngủ chập chờn. Tình trạng buồn ngủ liên tục vào ban ngày, khó tập trung, ngáy to, thường xuyên tỉnh giấc và cần sử dụng chất kích thích để duy trì sự tỉnh táo đều là dấu hiệu cho thấy bạn cần quan tâm tới giấc ngủ hơn”.

Chất lượng giấc ngủ rất quan trọng bởi một người có thể nằm trên giường 8 giờ nhưng thường xuyên tỉnh giấc, ngủ không sâu hoặc mắc những vấn đề chưa được điều trị, chẳng hạn như chứng ngưng thở khi ngủ.

Trong những trường hợp này, cơ thể có thể không được phục hồi. Giấc ngủ tốt đóng vai trò quan trọng đối với trí nhớ, hệ miễn dịch, quá trình chuyển hóa, tâm trạng, huyết áp và sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, sức khỏe tổng thể có thể chịu ảnh hưởng từ chế độ ăn uống, hoạt động thể chất, căng thẳng, lượng rượu tiêu thụ, các bệnh lý và thói quen.