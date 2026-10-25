Người Nhật đổ xô săn trứng, gạo từ máy gắp thú giữa cơn bão giá

Từ trứng, gạo đến bột giặt, nhu yếu phẩm đang xuất hiện trong máy gắp quà tại Nhật Bản. Ảnh: Mainichi.

Một tay trông chừng em bé nằm trong xe đẩy, Minae Kamata điều khiển cần gắp tại một khu trò chơi ở ngoại ô Tokyo (Nhật Bản). Thứ cô nhắm đến không phải thú nhồi bông mà là một gói giấy vệ sinh.

Khi giá cả leo thang gây sức ép lên ngân sách hộ gia đình, các khu trò chơi quy mô lớn ở vùng ven những thành phố lớn của Nhật Bản bắt đầu lắp đặt máy gắp quà chứa trứng, gạo, bột giặt và nhiều mặt hàng thiết yếu khác, theo SCMP.

Mô hình kết hợp mua sắm với giải trí này giúp các gia đình vừa có thể mang nhu yếu phẩm về nhà, vừa tận hưởng một ngày vui chơi mà không cảm thấy phải lựa chọn giữa chi tiêu thiết yếu và giải trí.

Kamata, 25 tuổi, cho biết cô trúng thưởng chỉ sau hai lần thử, với mỗi lượt chơi có giá 100 yen (0,64 USD).

“Nếu gặp may một chút, chi phí cũng tương đương mua hàng giảm giá”, cô nói.

Máy gắp quà thành lựa chọn giải trí tiết kiệm

Máy gắp quà vốn đã phổ biến tại Nhật Bản trước khi làn sóng lạm phát gia tăng. Theo Hiệp hội Công nghiệp Giải trí Nhật Bản, thị trường trò chơi có thưởng này đã tăng hơn gấp đôi trong 10 năm, đạt 417,7 tỷ yen (2,7 tỷ USD) vào năm 2024, chiếm gần 70% doanh thu các khu trò chơi điện tử.

Những năm gần đây, các gia đình tìm kiếm mặt hàng thiết yếu ngày càng trở thành nhóm khách hàng quan trọng.

Tại Kawasaki, khu vực phía nam ngoại ô Tokyo, hàng trăm máy gắp quà trong một cơ sở do chuỗi chuyên doanh Benex vận hành chứa đủ loại sản phẩm, từ nước ngọt đóng chai, túi bánh kẹo đến bột giặt.

“Khi một gia đình chi 10.000 yen cho một ngày hát karaoke hoặc chơi bowling, họ có niềm vui rồi ra về. Nhưng tại Benex, khách có thể mang về giấy vệ sinh, nước uống và đồ chơi”, Teruaki Tsuchiya, lãnh đạo Tisco, công ty vận hành Benex, cho biết.

Những bao gạo Koshihikari đã được vo sạch được dùng làm phần thưởng trong trò chơi gắp thú nhồi bông ở thành phố Kawagoe, tỉnh Saitama (Nhật Bản). Ảnh: Mainichi.

Theo ông, trong bối cảnh lạm phát, các bậc phụ huynh có xu hướng chọn hình thức giải trí mang lại giá trị cao nhất so với số tiền bỏ ra.

Benex hiện có 5 cơ sở tại vùng đô thị Tokyo và cho biết đón hơn một triệu lượt khách mỗi năm. Năm ngoái, doanh nghiệp loại bỏ các trò chơi điện tử và máy đổi xu để tập trung vào máy gắp quà. Doanh thu từ việc bán các mặt hàng gia dụng thông qua mô hình này đã tăng gấp 2,6 lần trong hai năm.

Tsuchiya cho rằng mô hình của Benex tương tự những chuỗi bán lẻ như Costco hay Ikea: các cơ sở lớn đặt ở ngoại ô, nơi giá đất rẻ hơn, thu hút khách hàng trung thành đến bằng ôtô và chi tiêu nhiều hơn.

Lạm phát tại Nhật Bản những tháng gần đây dao động quanh mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Dù đây là mức tương đối thấp so với nhiều nền kinh tế phát triển, nó vẫn tạo ra cú sốc đối với một quốc gia từng trải qua nhiều thập kỷ giá cả trì trệ hoặc giảm.

Sau khoảng 2-3 giờ chơi, Chiaki Sugai, nhân viên nhà hàng sushi 56 tuổi, đẩy một chiếc xe chất đầy phần thưởng trị giá gần 8.000 yen.

“Trước đây, tôi thường mua rất nhiều đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi, nhưng giờ tôi gắp chúng ở đây”, bà nói.

Sachiko Iyokawa, 49 tuổi, cũng hài lòng với chiến lợi phẩm của mình: hai hộp trứng cao cấp có giá thấp hơn so với khi mua tại siêu thị.

“Bình thường tôi khá tiết kiệm, nhưng ở đây tôi cho phép mình thoải mái hơn một chút”, bà chia sẻ.

Một nhân viên đang bổ sung giấy vệ sinh vào máy gắp thú nhồi bông ở Kawasaki vào ngày 5/10. Ảnh: Reuters.

Các nhà bán lẻ lớn nhập cuộc

Các chuyên gia nhận định xu hướng này phản ánh tình trạng lạm phát kéo dài tại Nhật Bản, khi giá cả tăng nhanh hơn tiền lương trong nhiều năm.

“Chi tiêu cho thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu liên tục giảm trong 5 năm qua vì đây là những khoản mà người dân tìm cách cắt giảm ngân sách”, Naoko Kuga, chuyên gia hành vi người tiêu dùng tại Viện Nghiên cứu NLI, cho biết.

Vì vậy, các nhà bán lẻ đang tìm cách biến việc mua hàng thành trải nghiệm thú vị hơn, qua đó khuyến khích người tiêu dùng chi tiền mà bớt cảm giác áy náy.

Aeon Fantasy, công ty chuyên kinh doanh dịch vụ giải trí thuộc tập đoàn Aeon, mở khu vực đầu tiên dành riêng cho các phần thưởng là thực phẩm và đồ gia dụng vào tháng 10/2025, hướng đến nhóm khách hàng là các bà mẹ.

Doanh nghiệp hiện có 7 khu vực như vậy và dự kiến mở khoảng 60 khu vào năm 2030.

“Trong bối cảnh người tiêu dùng đặc biệt nhạy cảm với giá cả, chúng tôi mang đến trải nghiệm kết hợp niềm vui với cảm giác săn được món hời”, Yuya Shiozawa, quản lý tại Aeon Fantasy, cho biết.

Các tập đoàn bán lẻ lớn như Aeon cũng bắt đầu tham gia vào xu hướng mới này. Ảnh: Reuters.

Ông dẫn ví dụ về những khách hàng sau khi gắp trúng rau củ đã sang siêu thị bên cạnh mua thêm nguyên liệu để hoàn thiện bữa tối.

Theo chuyên gia Kuga, xu hướng này có thể tiếp tục ngay cả khi giai đoạn lạm phát hiện tại kết thúc. Các cửa hàng truyền thống đang phải tìm ra những lý do mới để thu hút khách hàng, trong bối cảnh ngày càng nhiều người mua nhu yếu phẩm qua các dịch vụ đăng ký định kỳ của Amazon.

Bà dự báo các cửa hàng sẽ mở rộng những sáng kiến nhằm kéo khách đến trực tiếp, dù thông qua máy gắp quà hay những hình thức khác.