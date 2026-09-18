Người nhái tìm kiếm nam sinh nghi mất tích khi qua đường ngập ở Hà Nội

Theo ghi nhận, tại hiện trường, lực lượng chức năng vẫn quây kín khu vực miệng cống thoát nước trên phố Viên để phục vụ công tác tìm kiếm. Nước tại khu vực này đã rút bớt nhưng vẫn chảy xiết.

Hai người nhái thay nhau đeo bình dưỡng khí, tiếp cận và chui xuống khu vực cống để tìm kiếm trong điều kiện nước chảy mạnh.

Người nhái tham gia tìm kiếm nam sinh nghi mất tích dưới cống nước. Ảnh: Thanh Hà.

Nam sinh được xác định là N.Đ.S., quê Ninh Bình, sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Nam sinh di chuyển bằng xe máy qua phố Viên vào trưa 17/9, thời điểm khu vực này bị ngập sâu do mưa lớn.

Theo người dân sống gần hiện trường, khoảng trưa 17/9, họ phát hiện một xe máy mang biển số 18F5-5540 mắc tại miệng cống thoát nước trên phố Viên nhưng không thấy người điều khiển.

Nam sinh sau đó được cho là mất liên lạc. Thời điểm xảy ra sự việc không có người trực tiếp chứng kiến.

Khu vực nghi xảy ra vụ việc.

Một lãnh đạo phường Đông Ngạc cho biết, lực lượng chức năng nghi nam sinh mất tích nên tổ chức tìm kiếm quanh khu vực phát hiện chiếc xe máy.

Đến sáng 18/9, một giảng viên Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, cho biết vẫn chưa tìm thấy tung tích của nam sinh.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tìm kiếm tại khu vực cống, trong khi nhiều người dân tập trung theo dõi diễn biến vụ việc.

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