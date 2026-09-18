Người nhái kể hành trình tìm kiếm nam sinh nghi mất tích dưới cống ngầm

Từ kết quả thí điểm thu hồi hơn 280 triệu tiền hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) sai quy định tại Đông Anh, cho tới những phiên tòa khởi kiện dân sự công ích và xét xử hình sự mang tính răn đe, sự phối hợp chặt chẽ giữa BHXH thành phố Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) các cấp đang tạo bước đột phá trong việc bảo vệ quyền lợi an sinh của người lao động và nguồn quỹ bảo hiểm.