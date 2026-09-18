Người nhái kể hành trình tìm kiếm nam sinh nghi mất tích dưới cống ngầm
Anh Trần Văn Cương, Đội trưởng Đội Cứu nạn, cứu hộ Hồ Ghềnh Chè (Thái Nguyên), cho biết khi khảo sát vị trí nạn nhân mất tích, anh nhận định khả năng tìm thấy dường như bất khả thi. Tuy nhiên, thành viên trong đội vẫn kiên trì, chủ động lường trước các tình huống và cuối cùng phát hiện nạn nhân cách vị trí bị ngã hơn 1 km.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-nhai-ke-hanh-trinh-tim-kiem-nam-sinh-nghi-mat-tich-duoi-cong-ngam-post1877419.tpo