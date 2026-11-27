Hai cá nhân có mối liên hệ với bà Thái Hương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) vừa đăng ký bán tổng cộng 6,91 triệu cổ phiếu BAB vì mục đích cá nhân.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Danh - em rể bà Thái Hương đăng ký bán 5,18 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch, lượng cổ phiếu BAB ông nắm giữ là 34,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,96% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thực hiện thành công, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ của ông Danh sẽ còn 2,51%.

Cùng đợt, bà Hoàng Thị Ngọc Huyền - cháu ruột bà Thái Hương đăng ký bán 1,73 triệu cổ phiếu BAB trên tổng số 12,11 triệu cổ phiếu đang sở hữu, tương ứng 1,05% vốn điều lệ. Sau giao dịch, bà Huyền dự kiến còn nắm giữ 0,9% vốn điều lệ.

Theo thông tin công bố, giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 30/11 đến 29/12/2026. Tính theo giá kết phiên mã BAB ngày 27/11 là 10.100 đồng/cổ phiếu, ông Danh và bà Huyền sẽ thu về lần lượt 52 tỷ đồng và 18 tỷ đồng nếu bán hết được số cổ phiếu đã đăng ký.

Tuy nhiên, thị giá của mã này đang sát đáy thấp nhất trong vòng 1 năm qua. Thêm vào đó, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HNX của BAB chỉ dao động từ vài trăm đến vài nghìn cổ phiếu mỗi phiên.

Diễn biến thị giá mã BAB trong thời gian gần đây (Nguồn: TradingView).

Hiện nay, bà Thái Hương đang sở hữu trực tiếp hơn 46,6 triệu cổ phần Bac A Bank, tương đương 4,35% vốn ngân hàng. Đáng chú ý, nhóm bà Hương và người có liên quan sở hữu tổng cộng 20,04% vốn ngân hàng tính đến ngày 30/6/2026.

Cụ thể, ông Nguyễn Trọng Trung - em rể bà Hương và đồng thời là Phó Tổng Giám đốc nắm 38,4 triệu cổ phần, tương đương 3,6%. Ông Hoàng Ngọc Hoà - em rể bà sở hữu 27,1 triệu cổ phần, tương đương 2,5%.

Các trường hợp khác sở hữu trên 1% gồm ông Nguyễn Hồng Tiến - anh chồng sở hữu 18,2 triệu cổ phần (1,7%). Bà Nguyễn Thị Linh - em chồng sở hữu 12,4 triệu cổ phần (1,16%). Bà Hoàng Thị Ngọc Huyền - cháu ruột, sở hữu 11.267.904 cổ phần (1%)

Ngoài ra, bà Thái Thị Thanh Bình - em gái bà Hương, ông Lê Hồng Trường - anh rể cùng các cháu Nguyễn Thị Huyền Ly, Lê Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Huyền Trang và Lê Thị Quỳnh Hoa đều sở hữu dưới 1% vốn điều lệ.

Động thái bán ra cổ phiếu trên diễn ra sau khi ngân hàng công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với nhiều điểm đan xen giữa tăng trưởng quy mô và áp lực chất lượng tài sản.

Quý III/2026, tổng thu nhập hoạt động của Bac A Bank đạt 847,3 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của quý tăng 6,7% lên 126 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lãi sau thuế đạt 669,2 tỷ đồng, tăng 2,2% so với 9 tháng của 2025.

Đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của ngân hàng tăng 12,8% lên 220.904 tỷ đồng, với dư nợ cho vay khách hàng đạt 138.333 tỷ đồng, tăng 9,4% và tiền gửi khách hàng đạt 129.790 tỷ đồng, tăng 2,2%.

Tuy nhiên, áp lực nợ là điểm đáng chú ý nhất khi tổng dư nợ xấu đến ngày 30/9/2026 tăng 13,1% so với cuối năm 2025, lên 1.645,2 tỷ đồng, kéo tỉ lệ nợ xấu từ 1,15% lên 1,19%. Đặc biệt, nợ nhóm 2 tăng gần 2,5 lần, từ 369,7 tỷ đồng lên 916,5 tỷ đồng. Đi kèm là đà tăng ở nợ nhóm 3 tăng 61,8% lên 222,2 tỷ đồng, nợ nhóm 4 tăng 47,1% lên 202,2 tỷ đồng và nợ nhóm 5 tăng 3,5% lên 1.220,8 tỷ đồng.