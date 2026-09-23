Người nhà lãnh đạo SeABank đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu SSB

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán: SSB) vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến lãnh đạo ngân hàng. Động thái đáng chú ý xuất hiện ngay sau khi SSB trải qua nhịp điều chỉnh mạnh, trong đó có hai phiên giảm hết biên độ.

Theo công bố, ông Lê Hữu Báu đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu SSB nhằm nâng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 25/09/2026 đến 23/10/2026 thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Sau chuỗi tăng “nóng” cổ phiếu SSB quay đầu giảm 3 phiên liên tiếp.

Hiện, ông Báu sở hữu hơn 66 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng 1,903% vốn SeABank. Nếu mua thành công toàn bộ lượng đăng ký, số cổ phiếu nắm giữ sẽ tăng lên hơn 74 triệu đơn vị, tương đương 2,133% vốn ngân hàng.

Tạm tính theo giá đóng cửa 20.500 đồng/cổ phiếu ngày 23/09/2026, ông Báu có thể cần khoảng 164 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch nếu mua tại vùng giá này.

Ông Lê Hữu Báu là chồng bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank, đồng thời là cha bà Lê Thu Thủy, Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng. Bà Nga hiện sở hữu hơn 148,2 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng 4,273% vốn, còn bà Thủy nắm hơn 79 triệu cổ phiếu, tương đương 2,281%.

Kế hoạch mua vào của ông Báu được công bố sau giai đoạn cổ phiếu SSB biến động mạnh trên thị trường. Trong ba phiên từ ngày 21-23/09/2026, mã ngân hàng này liên tục giảm giá, bao gồm hai phiên giảm sàn.

Cụ thể, SSB giảm 6,85% trong phiên 21/09, mất tiếp 6,9% ngày 22/09 và giảm thêm 1,91% trong phiên 23/09. Chỉ sau 3 phiên, thị giá cổ phiếu giảm gần 15%, tương ứng mất khoảng 3.600 đồng/cổ phiếu.

Nhịp điều chỉnh diễn ra ngay sau chuỗi tăng mạnh của SSB. Trước đó, cổ phiếu có 7 phiên tăng liên tiếp, trong đó xuất hiện 3 phiên tăng trần. Tính cả giai đoạn, thị giá SSB tăng hơn 36%, tương ứng khoảng 6.400 đồng/cổ phiếu.

Biến động mạnh của SSB cũng trùng với thời điểm nhiều lãnh đạo và người có liên quan tại SeABank đăng ký giao dịch cổ phiếu. Đáng chú ý, trong khi ông Báu muốn mua thêm 8 triệu đơn vị, một số cá nhân khác lại đăng ký bán.

Ông Lê Tuấn Anh, con trai bà Nguyễn Thị Nga, đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu SSB trong thời gian từ ngày 23/09/2026 đến 22/10/2026. Nếu giao dịch hoàn tất, sở hữu của ông Tuấn Anh sẽ giảm từ 38,16 triệu xuống còn 30,16 triệu cổ phiếu.

Ông Nguyễn Tường Huy, con trai bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT SeABank, cũng đăng ký bán 214.100 cổ phiếu SSB, tương đương gần như toàn bộ lượng đang sở hữu. Sau giao dịch, ông Huy dự kiến chỉ còn nắm 48 cổ phiếu.

Một số lãnh đạo điều hành của SeABank cũng có kế hoạch bán cổ phiếu. Phó Tổng Giám đốc Vũ Đình Khoán đăng ký bán 95.000 cổ phiếu, qua đó dự kiến giảm sở hữu từ gần 5,1 triệu xuống gần 5 triệu đơn vị.

Phó Tổng Giám đốc Đặng Thu Trang đăng ký bán 70.000 cổ phiếu. Nếu hoàn tất, lượng SSB bà Trang sở hữu giảm từ 370.076 xuống còn 300.076 đơn vị. Trước đó, Phó Tổng Giám đốc Bùi Quốc Hiệu đăng ký bán 56.000 cổ phiếu từ ngày 18/09/2026 đến 16/10/2026 với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.

Như vậy, cùng giai đoạn SSB ghi nhận biến động lớn về thị giá, giao dịch dự kiến của lãnh đạo và người có liên quan xuất hiện ở cả hai chiều. Xét về số lượng, đáng chú ý là ông Lê Hữu Báu đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu, trong khi ông Lê Tuấn Anh đăng ký bán đúng 8 triệu đơn vị.

Bên cạnh giao dịch của người liên quan và lãnh đạo, SSB gần đây còn được chú ý sau những thay đổi trong danh mục của các bộ chỉ số quốc tế.

Theo kết quả review quý III/2026 của MarketVector Indexes, SSB là cổ phiếu Việt Nam duy nhất được bổ sung vào MarketVector Vietnam Local Index, chỉ số tham chiếu của VanEck Vietnam ETF. Theo ước tính, quỹ có thể mua mới khoảng 13,2 triệu cổ phiếu SSB trong quá trình tái cơ cấu danh mục.

SSB đồng thời được FTSE Russell đưa vào FTSE Global All Cap Index cùng 26 cổ phiếu Việt Nam khác. Theo thông tin được công bố, thay đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/09/2026, thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell.

Trong danh mục mới của FTSE Global All Cap, SSB được xếp vào nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Việc xuất hiện trong các bộ chỉ số quốc tế diễn ra đúng giai đoạn cổ phiếu SeABank ghi nhận biến động mạnh về thị giá, đồng thời xuất hiện hàng loạt đăng ký giao dịch của lãnh đạo và người có liên quan.