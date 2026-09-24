Người nhà Hoài Linh tuyên bố đúng một câu về Hoài Lâm

Hoài Lâm là một trong những ca sĩ từng nhận được sự dìu dắt của nghệ sĩ Hoài Linh từ những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật. Sau thời gian hạn chế hoạt động, nam ca sĩ thời gian gần đây có những lần xuất hiện trước khán giả, thu hút sự quan tâm.

Nhân dịp giỗ Tổ sân khấu, Hoài Lâm đến đền thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh để dâng hương, đồng thời thăm hỏi và gặp gỡ nhiều đồng nghiệp. Đáng chú ý, khoảnh khắc Hoài Lâm hội ngộ, cùng song ca bên ba nuôi Hoài Linh nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Hoài Lâm hội ngộ ba nuôi là nghệ sĩ Hoài Linh trong dịp giỗ Tổ sân khấu.

Mới đây, ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ lại khoảnh khắc anh trai Hoài Linh và Hoài Lâm gặp nhau. Trong hình ảnh được đăng tải, cả hai đứng cạnh nhau và có màn song ca đầy tình cảm. Hoài Lâm giữ vẻ ngoài giản dị, trong khi Hoài Linh nở nụ cười tươi khi hội ngộ con nuôi.

Đáng chú ý, Dương Triệu Vũ tiết lộ về phản ứng của anh trai sau cuộc gặp gỡ. Em trai Hoài Linh cho biết: "Lâu rồi mới thấy anh mình cười tươi đến như vậy". Chia sẻ ngắn gọn của nam ca sĩ khiến nhiều khán giả chú ý, bởi khoảnh khắc Hoài Linh vui vẻ khi gặp Hoài Lâm cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai người.

Đồng thời, Dương Triệu Vũ cũng tuyên bố ngắn gọn một câu dành cho Hoài Lâm: "Hoài Lâm mau lấy lại phong độ và ra bài hit thật hay nha con. Mọi người thương quý con rất nhiều".

Lời nhắn của Dương Triệu Vũ nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước màn hội ngộ của Hoài Lâm và nghệ sĩ Hoài Linh, đồng thời mong nam ca sĩ sớm trở lại với các sản phẩm âm nhạc mới.

Một số ý kiến cho rằng khoảnh khắc hai cha con cùng đứng trên sân khấu mang đến cảm giác gần gũi, gợi nhớ những ngày Hoài Lâm còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Hoài Lâm từng được Hoài Linh dìu dắt trong những ngày đầu theo đuổi con đường ca hát. Nam nghệ sĩ cũng nhận Hoài Lâm làm con nuôi và tạo điều kiện để anh có cơ hội tiếp xúc với môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Dương Triệu Vũ cho biết, lâu rồi mới thấy Hoài Linh cười tươi. đồng thời, Nam ca sĩ cũng nhắn nhủ Hoài Lâm mau lấy lại phong độ.

Thời gian gần đây, Hoài Lâm vẫn duy trì việc hoạt động nghệ thuật và được khán giả yêu mến, ủng hộ. Nam ca sĩ không xuất hiện dày đặc trên các sân khấu lớn như giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, song mỗi lần lộ diện đều nhận được sự chú ý.

Hoài Lâm cũng từng có những buổi biểu diễn và chia sẻ các khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Hình ảnh nam ca sĩ hiện tại được nhận xét có phần giản dị hơn trước. Anh tập trung nhiều hơn vào cuộc sống cá nhân và âm nhạc, thay vì duy trì lịch hoạt động dày đặc.

Bên cạnh đó, Hoài Lâm cũng khiến nhiều khán giả thích thú khi gần đây công khai vợ sắp cưới. Cả hai đã chụp ảnh cưới và có kế hoạch kết hôn vào cuối năm nay. Người hâm mộ gửi lời chúc phúc đến nam ca sĩ và vợ sắp cưới.