Tổng Giám đốc Novaland bán hơn 10,6 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của ông Dương Văn Bắc, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Theo đó, trong hai ngày 2/11 và 3/11, ông Bắc đã hoàn tất bán hơn 10,6 triệu cổ phiếu NVL theo phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông Bắc nắm giữ giảm từ 15,79 triệu đơn vị, tương đương 0,657% vốn điều lệ, xuống còn gần 5,2 triệu đơn vị, tương ứng 0,215% vốn.

Người nhà Chủ tịch Novaland muốn gom 30 triệu cổ phiếu giữa lúc lãnh đạo bán ra.

Tạm tính theo giá đóng cửa phiên 3/11 ở mức 10.250 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu được bán ra có giá trị khoảng 108 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con gái ông Bùi Thành Nhơn và em gái ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Novaland, đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu NVL nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 2/11 đến 13/11.

Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu NVL do bà Quỳnh nắm giữ sẽ tăng từ 8,3 triệu lên 38,3 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,346% lên 1,594% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 30/10, Diamond Properties – cổ đông lớn của Novaland và là tổ chức có liên quan đến gia đình Chủ tịch HĐQT – cũng đã hoàn tất mua 7 triệu cổ phiếu NVL.

Novaland đặt mục tiêu doanh thu hơn 516.800 tỷ đồng

Các giao dịch cổ phiếu của lãnh đạo và người liên quan diễn ra trong bối cảnh Novaland đang công bố những mục tiêu kinh doanh dài hạn và ghi nhận tín hiệu cải thiện về kết quả hoạt động.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 10/11, cổ phiếu NVL tăng hơn 3%, lên 10.850 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng giá thứ hai liên tiếp của mã này sau cuộc gặp gỡ nhà đầu tư ngày 7/11, khi doanh nghiệp công bố định hướng kinh doanh trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, tổng doanh thu từ các dự án của Novaland dự kiến đạt hơn 516.800 tỷ đồng, trong khi tổng lợi nhuận dự án ước tính hơn 188.300 tỷ đồng.

Riêng giai đoạn 2026-2028, cụm dự án tại trung tâm Tp.HCM được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, khi nhiều dự án đã và đang bước vào chu kỳ hoàn thiện, bàn giao.

Đáng chú ý, tại Aqua City, Novaland kỳ vọng dự án sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng chủ lực, với tổng doanh thu dự kiến khoảng 219.000 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 88.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý 3/2026 của Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 5.120 tỷ đồng, tăng hơn 204% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.102 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 doanh nghiệp lỗ hơn 1.150 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh trong quý chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng bất động sản tại các dự án, hoạt động hợp tác đầu tư và biến động tỷ giá hối đoái.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của Novaland đạt hơn 10.215 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 2.873 tỷ đồng, tương đương hơn 155% kế hoạch lợi nhuận cả năm.