Giao dịch của người nhà Chủ tịch hội đồng quản trị

Kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 2/11/2026 đến ngày 12/11/2026, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh đã mua thành công hơn 27,7 triệu cổ phiếu NVL trên tổng số 30 triệu đơn vị đăng ký. Nguyên nhân không hoàn tất toàn bộ khối lượng đăng ký được giải trình là do điều kiện thị trường chưa thuận lợi.

Sau giao dịch này, bà Quỳnh nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ hơn 8,3 triệu lên hơn 36 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,346% lên 1,499% vốn điều lệ. Bà Quỳnh là em gái ruột của ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Hiện tại, ông Quân đang trực tiếp nắm giữ gần 81 triệu cổ phiếu NVL, tương đương tỷ lệ 3,368%.

Trái ngược với chiều mua vào của con gái, ngày 9/11/2026, bà Cao Thị Ngọc Sương, mẹ của ông Bùi Cao Nhật Quân đã bán ra hơn 5,9 triệu cổ phiếu NVL trong tổng số 6,3 triệu cổ phiếu đăng ký bán. Trước đó bà Sương sở hữu hơn 51,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 2,156% vốn. Việc bán ra khiến khối lượng cổ phiếu trong tài khoản của bà giảm xuống còn gần 45,9 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu mới là 1,909%.

Cùng thời điểm, Công ty Cổ phần Novagroup do ông Bùi Cao Nhật Quân làm người quản lý cũng đã bán ra hơn 3,1 triệu cổ phiếu NVL đúng như khối lượng đăng ký ban đầu. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 5/11/2026 đến ngày 6/11/2026. Qua đó tổ chức này giảm tỷ lệ sở hữu từ mức 21,919% với hơn 527,1 triệu cổ phiếu xuống còn 21,799% tương đương hơn 524 triệu cổ phiếu.

Các lãnh đạo cấp cao đồng loạt giảm sở hữu

Bên cạnh biến động từ nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch hội đồng quản trị, một số lãnh đạo cấp cao của công ty cũng vừa hoàn tất việc bán ra cổ phiếu. Cụ thể bà Trần Thị Thanh Vân, Phó Tổng Giám đốc công ty đã bán ra hơn 5,3 triệu cổ phiếu trong tổng số gần 7,6 triệu cổ phiếu đăng ký.

Trước khi thực hiện giao dịch, bà Vân nắm giữ hơn 19,2 triệu cổ phiếu NVL tương ứng tỷ lệ 0,799%. Sau đợt bán này, số lượng cổ phiếu của vị Phó Tổng Giám đốc giảm xuống gần 13,9 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 0,578%.

Tương tự trong khoảng thời gian từ ngày 10/11/2026 đến ngày 13/11/2026, ông Cao Trần Duy Nam cũng đã bán ra gần 7,6 triệu cổ phiếu NVL. Sau giao dịch, ông Nam giảm lượng cổ phiếu sở hữu từ gần 11,3 triệu đơn vị với tỷ lệ 0,469% xuống còn gần 3,6 triệu đơn vị với tỷ lệ 0,154%. Các báo cáo giao dịch này đã được công bố minh bạch trên hệ thống thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định.