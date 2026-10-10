Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng

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Sáng 10/10, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt tài xế điều khiển xe trộn bê tông khi chở người ngồi trên thành xe và không gắn biển kiểm soát.

Cụ thể, qua phản ánh trên mạng xã hội về xe trộn bê tông mang biển kiểm soát 29F-057.XX có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại đường Làng Văn Hóa (Hà Nội), Đội CSGT đường bộ số 11 đã khẩn trương xác minh và mời lái xe lên làm việc.

Hình ảnh xe trộn bê tông chở theo người ở thành xe. Ảnh chụp màn hình

Tại buổi làm việc, lái xe Nguyễn Q.N. (SN 1980, trú tại Hà Nội) đã thừa nhận vi phạm. Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe N. về 2 hành vi: để người đu bám bên ngoài thành xe khi xe đang chạy và điều khiển xe gắn biển số bị che lấp.

Tổng mức phạt tiền là 28 triệu đồng; đồng thời, lái xe bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 11 cho biết, lực lượng chức năng đã nhận được nhiều phản ánh về tình trạng xe trộn bê tông, xe tải lớn, xe đầu kéo chở đất đá có biển số bị bê tông, bùn đất che phủ hoặc lắp biển số không đúng vị trí. Tuy nhiên, cả chủ xe và lái xe vẫn phớt lờ việc kiểm tra, lau sạch biển số trước khi điều khiển phương tiện ra đường.