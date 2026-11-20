Theo Bộ Tài chính, dự thảo Nghị định về tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước tiếp tục khẳng định chủ trương quan tâm, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, học tập, cải thiện nhà ở và nâng cao đời sống. So với tín dụng thương mại, tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước có những cơ chế ưu đãi hơn, phù hợp với điều kiện và khả năng tài chính của các đối tượng chính sách.

Về điều kiện vay vốn, dự thảo Nghị định được quy định phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó, đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ mới thoát nghèo và người vay vốn học tập sẽ được ưu đãi hơn về điều kiện vay vốn. Cụ thể, không yêu cầu có tài sản đảm bảo hay phải chứng minh khả năng tài chính trả nợ hoặc có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi như đối với các nhóm khách hàng khác.

Người nghèo có thể không cần tài sản đảm bảo khi vay vốn. (Ảnh minh hoạ).

Về lãi suất cho vay, mức lãi suất của từng chương trình tín dụng chính sách tiếp tục được thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ và Thủ tướng.

Đáng chú ý, dự thảo Nghị định bổ sung cơ chế điều chỉnh lãi suất cho vay khi lãi suất thị trường biến động lớn. Quy định này nhằm giúp lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội được điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung cơ chế miễn, giảm lãi vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc khủng hoảng kinh tế.

Đây là chính sách hỗ trợ thiết thực đối với những người vay vốn gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng. Qua đó, giúp giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người dân khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh và ổn định cuộc sống.

Về mức vốn và thời hạn cho vay, mức vốn cho vay tối đa và thời hạn cho vay tối đa của từng chương trình tín dụng chính sách được thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ, Thủ tướng.

Mức vay và thời hạn vay cụ thể sẽ được Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, mục đích vay và khả năng trả nợ của khách hàng, tạo điều kiện để người vay chủ động phát triển sản xuất, kinh doanh và ổn định cuộc sống.

Dự thảo Nghị định quy định Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện cho vay trực tiếp hoặc cho vay trực tiếp có ủy thác một số công việc thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, kết hợp hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn và hệ thống điểm giao dịch.

Phương thức này thời gian qua đã phát huy hiệu quả, góp phần đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến gần người dân, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, giảm chi phí và thời gian tiếp cận vốn.

Bên cạnh các nội dung ưu đãi về điều kiện vay vốn, lãi suất cho vay, tài sản đảm bảo…,dự thảo Nghị định còn chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng chính sách xã hội.

Theo đó, trình tự, thủ tục và hồ sơ vay vốn phải bảo đảm đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện; đồng thời từng bước số hóa quy trình, hồ sơ, thủ tục cho vay, giải ngân, thu nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và xử lý rủi ro tín dụng.

Trong đó, việc xác thực thông tin người vay được ưu tiên thông qua việc khai thác, kết nối và sử dụng dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm chủ động khai thác thông tin đã được số hóa, chỉ yêu cầu khách hàng bổ sung hoặc xác nhận thông tin trong trường hợp dữ liệu chưa có, chưa được cập nhật hoặc chưa thể khai thác theo quy định. Quy định này góp phần giảm giấy tờ, giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân, nhất là các đối tượng chính sách tại địa bàn khó khăn.

“Việc hoàn thiện Nghị định tiếp tục khẳng định tính ưu việt và nhân văn của tín dụng chính sách xã hội, lấy mục tiêu hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách làm trọng tâm; góp phần giảm nghèo, thoát nghèo bền vững, tạo việc làm ổn định, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế và ổn định chính trị, xã hội của đất nước”, Bộ Tài chính nhấn mạnh.