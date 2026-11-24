NNƯT Lê Thị Hoa thường xuyên tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa, văn nghệ do địa phương tổ chức. Ảnh: Hoài Anh

Sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nghệ thuật dân gian, chị Lê Thị Hoa (SN 1983) sớm được tiếp xúc với những làn điệu chèo, câu hát dân ca từ thuở nhỏ. Đặc biệt, ông nội chị chính là NNƯT Lê Hồng Triệu - được mệnh danh “người giữ hồn cây đàn nhị”. Tình yêu nghệ thuật được vun đắp từ gia đình đã trở thành nguồn động viên để chị nuôi dưỡng niềm đam mê, từng bước theo đuổi con đường hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Năm 2002, chị Hoa tham gia Câu lạc bộ dân ca đồng nội xã Hà Tân (cũ). Đây cũng là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường gắn bó lâu dài với hoạt động biểu diễn và bảo tồn nghệ thuật dân gian đối với chị. Từ đây, chị có cơ hội tham dự các lớp đào tạo diễn viên trẻ, hát chèo, ca trù... Quá trình học tập, rèn luyện giúp chị có thêm kiến thức về nghệ thuật biểu diễn, kỹ thuật thanh nhạc, cách thể hiện làn điệu chèo; đồng thời là nền tảng để chị tự tin tham gia các chương trình văn nghệ ở cơ sở và những sân khấu lớn hơn.

Từ những buổi biểu diễn phục vụ phong trào ở địa phương, chị từng bước tham gia các hội thi, hội diễn trong tỉnh và toàn quốc. Chị Hoa bộc bạch: “Nghệ thuật truyền thống không đơn thuần là niềm vui hay sở thích cá nhân, đó còn chính là một phần tình cảm gắn bó với quê hương, gia đình”. Bởi vậy, bên cạnh việc tham gia biểu diễn, chị luôn dành thời gian tìm hiểu, học hỏi, gìn giữ những làn điệu dân ca, chèo và các loại hình nghệ thuật truyền thống. Những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ, theo chị, chỉ có thể tiếp tục được gìn giữ khi có người yêu quý, thực hành và đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật, những giải thưởng chị đạt được là minh chứng cho quá trình nỗ lực, rèn luyện bền bỉ của NNƯT Lê Thị Hoa. Trong đó phải kể đến như: HCB tại Hội thi Sân khấu tuồng không chuyên toàn quốc, giải nhì tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Thanh Hóa (năm 2003); giải xuất sắc tại Hội diễn thông tin cổ động tỉnh Thanh Hóa (năm 2004); HCB tại Liên hoan Ca trù toàn quốc, HCB tại Hội diễn Ca múa nhạc tỉnh Thanh Hóa (năm 2005); giải nhất tại Hội thi Thông tin cổ động toàn tỉnh chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XII, giải A tại Liên hoan các Câu lạc bộ Ca trù Thanh Hóa lần thứ nhất (năm 2007); giải “Diễn viên xuất sắc" tại Hội diễn Sân khấu không chuyên toàn tỉnh (năm 2013)... Mỗi giải thưởng ở một sân chơi khác nhau không chỉ ghi nhận khả năng biểu diễn, mà còn cho thấy sự đa dạng trong hoạt động nghệ thuật của chị. Từ ca trù, tuồng, chèo, dân ca cho đến các chương trình văn nghệ quần chúng, NNƯT Lê Thị Hoa luôn chủ động học hỏi, làm mới cách thể hiện song vẫn chú trọng giữ gìn nét đặc trưng của từng loại hình nghệ thuật.

Chia sẻ về hành trình gắn bó với nghệ thuật truyền thống, NNƯT Lê Thị Hoa cho biết: “Tôi may mắn được sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nghệ thuật, lại được ông nội và những người đi trước truyền cho tình yêu với các làn điệu chèo, dân ca. Càng tham gia biểu diễn, tôi càng thấy trân trọng những giá trị văn hóa mà cha ông để lại. Vì vậy, tôi luôn mong muốn không chỉ được hát, được biểu diễn mà còn có thể truyền tình yêu ấy đến các thế hệ trẻ, để các em hiểu, yêu và tiếp tục gìn giữ nghệ thuật truyền thống”.

Từ tình yêu ấy, chị tích cực tham gia các hoạt động truyền dạy tại các lớp học, câu lạc bộ chèo và phong trào văn nghệ ở địa phương. Với những người trẻ mới làm quen với nghệ thuật truyền thống, chị chú trọng hướng dẫn từ cách lấy hơi, nhả chữ, luyến láy đến cách thể hiện cảm xúc, phong thái khi biểu diễn. Những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm được chị chia sẻ bằng sự kiên trì, gần gũi, giúp người học từng bước tiếp cận và thực hành các làn điệu. Cùng với đó, chị còn tham gia xây dựng, dàn dựng và sáng tạo các tiết mục văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, sự kiện và hoạt động văn hóa tại địa phương. Trong quá trình đó, chị chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp, đưa những câu chuyện về quê hương, đất nước, con người vào các tiết mục, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Với những cống hiến trong hoạt động nghệ thuật, năm 2022, chị Lê Thị Hoa vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NNƯT. Đây là động lực quan trọng để chị tiếp tục theo đuổi con đường đã lựa chọn, dành tâm sức cho hoạt động biểu diễn và truyền dạy nghệ thuật truyền thống.