Người nằm trên đường giữa trời mưa ở Cần Thơ không liên quan đến ma túy

Ngày 31/10, Công an phường Ninh Kiều cho biết, lúc 11h30 ngày 30/10, người đàn ông tên T.U.V (SN 1999, quê tỉnh Cà Mau) sau khi uống rượu cùng một người bạn đã đi bộ đến đường Hòa Bình. Trong quá trình di chuyển, V. bất ngờ ngất xỉu, nằm trên đường. Nguyên nhân ban đầu được xác định liên quan đến tiền sử bệnh động kinh của người này.

Hình ảnh V. nằm trên đường và tại cơ quan Công an.

Phát hiện sự việc, người dân kịp thời đưa V. đến Công an phường Ninh Kiều để được hỗ trợ. Qua kiểm tra nhanh, kết quả xét nghiệm ma túy đối với V. là âm tính. Sau khi được chăm sóc, tình trạng sức khỏe của V. ổn định nên cho về.

Như vậy, qua xác minh của Công an phường Ninh Kiều, sự việc không liên quan đến việc sử dụng ma túy như suy đoán trên mạng xã hội. Công an phường Ninh Kiều thông tin để người dân nắm bản chất vụ việc, tránh chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc đưa ra nhận định thiếu căn cứ, gây ảnh hưởng đến người liên quan, đồng thời ghi nhận tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ người gặp sự cố của người dân tại hiện trường.