Black Friday năm nay có nhiều thay đổi khi các nhà bán lẻ đã triển khai chương trình giảm giá sâu cả trực tuyến và tại cửa hàng trong suốt tháng 11, khiến ngày mua sắm từng được xem là thời điểm khởi đầu mùa lễ giờ đây trở thành một phần của đợt khuyến mãi kéo dài nhiều tuần.

Theo các chuyên gia phân tích ngành bán lẻ, những mặt hàng như áo phông, sản phẩm vệ sinh cá nhân và đồ dùng cho thú cưng ngày càng xuất hiện nhiều trong giỏ hàng cùng với các sản phẩm quà tặng. Ông Vivek Pandya, Giám đốc phân tích kỹ thuật số của Adobe, nhận định người tiêu dùng đang tận dụng mùa mua sắm cuối năm để bổ sung cả những mặt hàng thiết yếu, thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm cao cấp.

Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF) dự báo doanh số bán lẻ trong hai tháng 11 và 12 sẽ tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 1.000 tỷ USD. Doanh số thực tế thường vượt các dự báo đầu mùa, song người tiêu dùng vẫn lo ngại về chi phí sinh hoạt trong bối cảnh giá cả tăng do xung đột với Iran. Các chương trình giảm giá cũng góp phần thúc đẩy sức mua. Theo Salesforce, mức giảm giá trong tháng 11 cao hơn 8% so với năm ngoái, khiến giá bán trung bình của hàng hóa giảm 1%.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng với chi tiêu, các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng trở thành trợ thủ đắc lực hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm và so sánh giá. Trong tháng 11, lượng truy cập các trang bán lẻ trực tuyến thông qua liên kết từ công cụ AI đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Walmart cho biết khách hàng sử dụng Sparky chi tiêu mỗi đơn hàng cao hơn 40%, trong khi người dùng Alexa của Amazon chi tiêu nhiều hơn 50% so với nhóm không sử dụng.