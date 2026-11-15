Người Mỹ ngày càng chịu chi để đẹp hơn

Một tiệm làm móng từng là nơi khách hàng ghé qua để sơn sửa móng tay. Giờ đây, đó có thể là điểm đến quen thuộc trong lịch sinh hoạt hàng tuần, nơi họ dành thời gian thư giãn và chăm chút diện mạo. QQ Nails, chuỗi tiệm làm móng tại New York (Mỹ), là một ví dụ.

Sau khi mở cửa hàng đầu tiên cách đây 20 năm, thương hiệu phát triển lên khoảng 20 địa điểm vào năm 2020. Sau đại dịch, con số này gần như tăng gấp đôi, đạt 38 cửa hàng. Riêng trong một khu vực gồm sáu dãy phố ở Manhattan đã có bốn tiệm thuộc chuỗi này.

Theo ông Tian Jiang, Giám đốc điều hành QQ Nails, khách hàng ngày càng sẵn sàng chi tiền cho việc chăm sóc bản thân và thể hiện cá tính.

Xu hướng không chỉ xuất hiện ở các tiệm làm móng. Phòng tập Pilates, trung tâm chăm sóc da, spa và các cơ sở phục hồi thể chất đang tìm được chỗ đứng tại những khu thương mại vốn dành cho cửa hàng quần áo, đồ gia dụng hay thiết bị điện tử.

Các chuyên gia gọi đây là "nền kinh tế làm đẹp" - nền kinh tế xoay quanh nhu cầu cải thiện ngoại hình, sức khỏe và hình ảnh cá nhân. Theo dữ liệu CoStar được CNN dẫn lại, hơn 1/4 hợp đồng thuê mặt bằng bán lẻ được ký tại Mỹ trong năm 2026 thuộc về các doanh nghiệp mỹ phẩm, dịch vụ làm đẹp hoặc thể hình.

Khách hàng làm móng tại một tiệm QQ Nails ở New York. Các dịch vụ chăm sóc cá nhân ngày càng được xem là một phần trong thói quen chăm sóc bản thân của người tiêu dùng. Ảnh: QQ Nails.

Chăm sóc bản thân dần trở thành khoản đầu tư

Sự phát triển của những dịch vụ này phản ánh thay đổi trong cách người tiêu dùng phân bổ tiền bạc. Theo báo cáo của CBRE, chi tiêu tại Mỹ cho mỹ phẩm, dịch vụ làm đẹp và các loại hình thể hình chuyên biệt tăng từ 86 tỷ USD năm 2020 lên 132 tỷ USD năm 2025.

Làm đẹp và tập luyện không còn chỉ phục vụ nhu cầu thẩm mỹ hay những dịp đặc biệt. Với nhiều người, đây đã trở thành một phần trong thói quen thường ngày, gắn với sức khỏe, sự tự tin và cảm giác hài lòng với bản thân.

Mạng xã hội cũng góp phần định hình cách con người nhìn nhận ngoại hình. Khi hình ảnh cá nhân xuất hiện thường xuyên trên Instagram, TikTok hay các ứng dụng hẹn hò, diện mạo không chỉ được thể hiện trong những cuộc gặp trực tiếp mà còn trở thành một phần của hồ sơ trực tuyến.

Một lớp tập tại Barry's Bootcamp ở Los Angeles (Mỹ). Ảnh: CNN.

Nghiên cứu tổng hợp 83 công trình với hơn 55.000 người tham gia, đăng trên tạp chí Body Image năm 2025, cho thấy mối liên hệ giữa việc so sánh bản thân với người khác trên mạng xã hội và những lo ngại về hình thể. Khi thường xuyên tiếp xúc với hình ảnh được lựa chọn và chỉnh sửa, một số người có thể trở nên khắt khe hơn với diện mạo của chính mình.

Nhà sử học Natalia Mehlman Petrzela nhận định với CNN rằng những chuẩn mực về ngoại hình đang mở rộng sang nam giới rõ rệt hơn trong thời đại mạng xã hội và các xu hướng như “looksmaxxing” - tìm cách tối ưu hóa diện mạo.

Tuy nhiên, không phải mọi khoản chi cho làm đẹp hay thể hình đều xuất phát từ áp lực ngoại hình. Với nhiều người, đó đơn giản là cách thư giãn, cải thiện sức khỏe hoặc dành thời gian cho bản thân. Chính sự giao thoa giữa những nhu cầu này đang tạo ra thị trường tiêu dùng mới.

Chuyển từ bán hàng sang bán dịch vụ

Sự bùng nổ của các dịch vụ làm đẹp và thể hình cũng gắn với thay đổi lớn hơn trong ngành bán lẻ. Khi người tiêu dùng có thể dễ dàng mua quần áo, đồ điện tử và nhiều mặt hàng khác qua mạng, cửa hàng truyền thống phải tìm lợi thế khác biệt.

Theo Cục Điều tra Dân số Mỹ, doanh số bán lẻ trực tuyến đạt 340,2 tỷ USD trong quý II/2026, chiếm 17,1% tổng doanh số bán lẻ sau điều chỉnh mùa vụ.

Nhưng không phải mọi nhu cầu đều có thể đáp ứng qua một đơn hàng trực tuyến. Người tiêu dùng có thể đặt mua mỹ phẩm, nhưng vẫn cần đến cửa hàng để trải nghiệm sản phẩm, họ có thể mua dụng cụ tập luyện tại nhà, nhưng không thể đặt mua một buổi tập Pilates có huấn luyện viên.

Tiệm làm móng, spa và phòng tập đang chiếm ngày càng nhiều mặt bằng bán lẻ tại Mỹ. Ảnh: CNN.

Các chuyên gia cho rằng đó chính là lợi thế của những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Thay vì cạnh tranh với các nền tảng trực tuyến về giá và tốc độ giao hàng, họ cung cấp trải nghiệm đòi hỏi sự hiện diện của con người và không gian vật lý.

Theo CBRE, các nhóm mỹ phẩm, dịch vụ làm đẹp và thể hình chuyên biệt chiếm 37,5% diện tích mặt bằng bán lẻ được cho thuê tại Mỹ tính đến quý II/2026. Brixmor Property Group, doanh nghiệp sở hữu hơn 340 trung tâm thương mại, cho biết 40% số địa điểm của công ty hiện có ít nhất một phòng tập thể hình chuyên biệt, tăng từ 29% năm 2021.

Tuy nhiên, làm đẹp và tập luyện vẫn là những khoản chi người tiêu dùng có thể cân nhắc lại khi thu nhập eo hẹp. Sự phát triển của các dịch vụ này vì thế chưa thể bảo đảm mọi khu thương mại đều thoát khỏi tình trạng ế ẩm.