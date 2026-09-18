Người Mỹ lo ngại về tác động của AI đối với giáo dục

Theo kết quả thăm dò, ngày càng có nhiều người trưởng thành Mỹ cho rằng những trường học không sử dụng AI sẽ giúp học sinh phát triển tốt hơn so với những trường học đón nhận và sử dụng công nghệ này. 53% người trưởng thành cho rằng AI gây hại nhiều hơn là mang lại lợi ích trong giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12 (K-12), trong khi 27% cho rằng AI mang lại nhiều lợi ích hơn tác hại. Con số này tương tự như tỷ lệ 54% người trưởng thành nói rằng AI gây hại nhiều hơn là mang lại lợi ích tại các trường cao đẳng và đại học, và 24% cho rằng AI mang lại nhiều lợi ích hơn tác hại trong giáo dục đại học.

Đa số người Mỹ cho rằng các trường học cấm sử dụng AI sẽ giúp học sinh chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Ảnh: NBC News

Khi được hỏi về việc chuẩn bị cho học sinh bước vào tương lai, 44% số người được hỏi trả lời rằng một trường học tích hợp các công cụ AI vào lớp học sẽ giúp học sinh chuẩn bị tốt hơn so với một trường học cấm sử dụng AI - giảm 9 điểm phần trăm so với tháng 6/2025. Ngược lại, 56% số người được hỏi cho rằng một trường học cấm sử dụng AI sẽ giúp học sinh chuẩn bị tốt hơn cho tương lai, tăng 9 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát hồi tháng 6/2025. Những người tham gia khảo sát có quan điểm khác nhau về việc liệu có những hình thức sử dụng AI nào được chấp nhận đối với học sinh khi hoàn thành bài tập ở trường hay không.

Trong số các hình thức sử dụng được khảo sát, đọc soát và biên tập được xem là hình thức được chấp nhận nhiều nhất, với 49% người trưởng thành cho rằng việc này là phù hợp. Tiếp theo là 41% nói rằng học sinh sử dụng AI để hỗ trợ nghiên cứu và động não ý tưởng là chấp nhận được, và 38% nói rằng có thể sử dụng AI để sắp xếp hoặc lập dàn ý các ý tưởng.

Khoảng 1/3 số người được hỏi, tương đương 31%, cho biết không có hình thức sử dụng AI nào có thể chấp nhận được đối với bài tập ở trường. Chỉ có 7% cho rằng học sinh có thể sử dụng AI để viết bài và tạo nội dung.

Việc sử dụng AI trong lớp học đang là chủ đề gây tranh luận gay gắt tại các khu học chánh và các trường đại học trên khắp nước Mỹ. Các bậc phụ huynh và những người ủng hộ giáo dục trên toàn quốc đã bày tỏ quan ngại về việc sử dụng AI, cho rằng công nghệ này đã cản trở sự phát triển trong học tập của học sinh và một số khu học chánh đã ban hành các quy định hạn chế sử dụng AI.

Trong cuộc thăm dò trên, SurveyMonkey đã tiến hành khảo sát trực tuyến 7.105 người trưởng thành trong thời gian từ ngày 20/8 đến ngày 1/9. Sai số của cuộc khảo sát này là cộng hoặc trừ 3,3 điểm phần trăm.