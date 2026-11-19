Ảnh minh hoạ: AI

Một cuộc khảo sát do Gallup thực hiện vào mùa hè năm nay cho thấy, cứ 10 người Mỹ thì có 8 người có mức độ tin tưởng ở mức nhất định hoặc rất ít về những tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech). Điều này khiến Big Tech trở thành một trong những nhóm tổ chức có mức độ tín nhiệm thấp nhất trong số các tổ chức được đưa vào khảo sát.

Tỷ lệ người Mỹ có ít hoặc hoàn toàn không có niềm tin vào các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) cũng tăng lên 41%, so với mức 32% của năm ngoái và 24% vào năm 2020.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò khác tại Mỹ vào tháng 5 cho thấy 69% người Mỹ nói rằng họ không tin tưởng các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Facebook và Amazon sẽ hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng. Tỷ lệ này đã liên tục tăng, từ mức 58% vào năm 2019.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ tương tự (69%) người Mỹ không tin tưởng các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) như OpenAI, Anthropic, Google và Meta.

Những con số này càng làm nổi bật thêm hàng loạt bằng chứng cho thấy người Mỹ đang lo ngại về những tác động mà các công ty AI có thể gây ra đối với cuộc sống hằng ngày.

Số người cho rằng AI đang gây ra những tác động tiêu cực (48%) cao gấp ba lần số người nhận thấy những tác động tích cực (16%).

Ngoài ra, có tới 75% người được hỏi cho biết cảm xúc chủ đạo của họ khi nghĩ về AI là lo ngại về tác động.

Đáng chú ý, 81% người Mỹ cho rằng AI sẽ làm thay đổi căn bản lối sống của mọi người. Trong đó, 45% cho biết họ “rất lo ngại” và 36% “khá lo ngại” về điều này.

Các cuộc thăm dò dư luận từ lâu cũng cho thấy người Mỹ quan tâm và phản ứng mạnh mẽ trước những rủi ro của trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại.

Cũng theo khảo sát của Gallup, 27% người lao động tại Mỹ nói rằng họ lo ngại công nghệ sẽ khiến công việc của họ trở nên lỗi thời và không còn cần thiết. Tỷ lệ này cao gấp đôi so với mức ghi nhận vào năm 2017.

Theo các chuyên gia, dù tỷ lệ đưa ra chỉ là dựa trên khảo sát nhưng đã phản ánh vấn đề dễ nhìn thấy về tác động của AI đối với cuộc sống của người dân trong suốt năm qua.