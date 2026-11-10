Người Mỹ lo ngại thất nghiệp gia tăng trong năm tới

Người lao động tìm cơ hội làm việc tại hội chợ việc làm ở Sunrise, Florida (Mỹ). Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Tỷ lệ người dự báo thất nghiệp sẽ tăng trong năm tới đã lên mức cao nhất kể từ giai đoạn đầu đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, họ cũng tin rằng cơ hội tìm được việc làm mới đã cải thiện so với trước.

Tâm lý thận trọng này xuất hiện dù thị trường lao động Mỹ vẫn khá vững. Trong tháng 10, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%.

Trong khi đó, người dân vẫn dự báo lạm phát duy trì trên mức mục tiêu 2% của Fed. Các hộ gia đình cho biết điều kiện kinh tế hiện tại đã cải thiện nhẹ, còn triển vọng trong năm tới và khả năng tiếp cận tín dụng hầu như không thay đổi.