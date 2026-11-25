Người dân đi mua sắm tại trung tâm thương mại King of Prussia, gần thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ, trước thềm Black Friday, ngày 21/11/2026. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, các thương hiệu đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý hàng tồn kho, dự báo nhu cầu và xác định mức giảm giá phù hợp cho từng sản phẩm. Những công cụ này thường đưa ra gợi ý giúp doanh nghiệp không cần tung ra các chương trình khuyến mãi sâu vẫn có thể duy trì doanh số.

Ông Prashant Agrawal, CEO Impact Analytics - công ty cung cấp phần mềm hỗ trợ ra quyết định trong ngành bán lẻ, cho biết hệ thống thường khuyến nghị doanh nghiệp tổ chức ít chương trình khuyến mãi hơn, rút ngắn thời gian áp dụng và giới hạn số lượng sản phẩm được giảm giá.

Hãng thời trang Gap xác nhận đang sử dụng phần mềm của công ty để điều chỉnh giá "dựa trên dữ liệu về nhu cầu và hàng tồn kho".

Trong khi đó, Kapnova, công ty chuyên về giải pháp định giá bằng AI, từng khuyến nghị một thương hiệu mỹ phẩm có doanh thu hàng tỷ USD giảm mức ưu đãi Black Friday đối với một sản phẩm chăm sóc da xuống còn 30%, thay vì 40% như kế hoạch ban đầu.

"Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp hiểu rõ sức mua và có khả năng dự báo chính xác hơn, người tiêu dùng sẽ nhận được ít ưu đãi hơn trong dịp Black Friday", CEO Kapnova James Sun nhận định.

Tương tự, ông Greg Petro, nhà sáng lập First Insight, công ty phần mềm AI có khách hàng gồm thương hiệu thể thao Under Armour và chuỗi cửa hàng bán lẻ bình dân Family Dollar, cho biết các công cụ của doanh nghiệp gần đây đã khuyến nghị một thương hiệu giảm mức ưu đãi trong chương trình mua một tặng một từ 50% xuống còn 40%. Ông từ chối tiết lộ tên khách hàng.

Biển quảng cáo giảm giá dịp lễ được trưng bày tại cửa sổ một cửa hàng trong trung tâm mua sắm hàng hiệu giảm giá (outlet) ở Carlsbad, bang California, Mỹ, ngày 25/11/2025. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, các thuật toán AI sử dụng công nghệ học máy để phân tích dữ liệu bán hàng, hàng tồn kho, giá của đối thủ cạnh tranh, thời tiết và tình hình kinh tế. Từ đó, hệ thống dự báo sức mua theo thời gian thực giúp doanh nghiệp xác định mức giảm giá cần thiết. Công nghệ này đã trở nên tinh vi hơn trong 2 năm qua và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong ngành bán lẻ, theo nhận định của các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành.

Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF), doanh số bán lẻ mùa mua sắm cuối năm dự kiến tăng 4,2% so với năm 2025, vượt 1.000 tỷ USD. Tuy nhiên, một phần mức tăng này có thể đến từ lạm phát, hiện ở mức 3,7%.

Các mặt hàng giảm giá được bày bán tại trung tâm thương mại King of Prussia, bang Pennsylvania, Mỹ, trước thềm Black Friday, ngày 21/11/2026. Ảnh: Reuters.

AI len lỏi từ bán lẻ bình dân đến hàng xa xỉ

AI đang được ứng dụng ở nhiều phân khúc, từ chuỗi cửa hàng bình dân đến các thương hiệu xa xỉ. Theo First Insight, Under Armour và Family Dollar sử dụng phần mềm của công ty để xác định giá bán và dự báo tác động của việc điều chỉnh giá đến doanh số.

Trong khi đó, nền tảng lập kế hoạch ứng dụng bằng AI Anaplan cho biết các thương hiệu như Tiffany thuộc tập đoàn LVMH, Dolce & Gabbana và Yves Saint Laurent của Kering cũng sử dụng phần mềm của công ty để hỗ trợ định giá.

Bà Lindsay Fisher, đồng sáng lập Sparkbox - nền tảng tối ưu hóa giá bán, cho biết AI giúp doanh nghiệp xác định liệu mức giảm giá thấp hơn có đủ sức thu hút người mua hay không, thay vì phải giảm sâu để giải phóng hàng tồn kho hoặc tìm kiếm khách hàng mới.

Theo chuyên gia tư vấn Ryan Orabone tại Spaulding Ridge, nếu được triển khai hiệu quả, người tiêu dùng thậm chí có thể không nhận ra giá bán và mức khuyến mãi đã được điều chỉnh nhờ AI.

Người dân mua sắm tại trung tâm thương mại King of Prussia, gần Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ, trước thềm Black Friday, ngày 21/11/2026. Ảnh: Reuters.

Công cụ định giá vướng phải tranh cãi

Việc định giá có sự hỗ trợ của AI có nguy cơ vấp phải phản ứng từ những người tiêu dùng Mỹ đang gặp khó khăn về tài chính.

Dữ liệu của Centric Market Intelligence cho thấy tỷ lệ sản phẩm thể thao được giảm giá trong năm qua tăng lên, nhưng mức giảm trung bình lại thấp hơn. Chẳng hạn, áo ngực thể thao được khuyến mãi giảm trung bình 32%, so với 36% của năm trước.

Theo ông Martin Crepy, Giám đốc toàn cầu phụ trách lĩnh vực hàng tiêu dùng tại công ty tư vấn Simon-Kucher, các công cụ AI hỗ trợ định giá đang ngày càng phổ biến. Khảo sát năm 2025 của công ty cho thấy khoảng 1/3 doanh nghiệp sử dụng AI để dự báo nhu cầu phục vụ định giá, trong khi 28% ứng dụng công nghệ này để điều chỉnh giá theo thời gian thực.

Các thuật toán dự báo thường chưa được sử dụng để áp dụng những mức giá khác nhau cho từng khách hàng. Đây là hình thức định giá cá nhân hóa gây nhiều tranh cãi. Những nhà bán lẻ như Walmart và Target khẳng định không thực hiện phương thức này, trong khi một số bang tại Mỹ đã triển khai các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động trên.

Tuy nhiên, theo bà Sofia Serra, cựu chuyên gia tư vấn của McKinsey và từng điều hành trong lĩnh vực thương mại điện tử, các công cụ cho phép nhà bán lẻ nhanh chóng điều chỉnh giá, còn gọi là định giá linh hoạt (dynamic pricing), thực chất chỉ cách định giá cá nhân hóa một bước.

"Vấn đề này đặt ra những câu hỏi về pháp lý và đạo đức. Các quy định quản lý vẫn đang trong quá trình hoàn thiện", bà Serra nhận định.