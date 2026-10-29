Người Mỹ gánh chi phí lớn nhất từ cú sốc giá dầu

Trung tâm Nghiên cứu về Năng lượng và Không khí sạch (CREA) ước tính đợt tăng giá nhiên liệu toàn cầu đã làm phát sinh khoảng 468 tỷ USD chi phí, trong đó Mỹ chiếm 160 tỷ USD. Tính bình quân đầu người, mỗi người Mỹ phải chịu thêm khoảng 471 USD, so với mức trung bình toàn cầu khoảng 60 USD.

Theo CREA, mức tiêu thụ dầu cao và sự phụ thuộc lớn vào phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch khiến người Mỹ dễ bị tổn thương trước các cú sốc giá năng lượng. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến các hộ gia đình, tài xế xe tải và nông dân, những nhóm phải sử dụng nhiên liệu thường xuyên cho sinh hoạt và công việc.

Ảnh minh họa: Oilprice.

Dù là một trong những nhà sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ vẫn không tránh khỏi tác động từ biến động giá quốc tế. Nước này đồng thời là nhà xuất khẩu dầu khí lớn, khiến giá năng lượng trong nước chịu ảnh hưởng từ diễn biến thị trường toàn cầu. Khi giá quốc tế tăng, các nhà cung cấp có thêm động lực xuất khẩu, qua đó tạo sức ép lên giá trong nước.

Tuy nhiên, con số 471 USD mỗi người cần được nhìn nhận thận trọng vì mức trung bình toàn cầu không phản ánh đầy đủ sự khác biệt về thu nhập và mức tiêu thụ năng lượng giữa các quốc gia. Ngoài ra, đánh giá của CREA chủ yếu tập trung vào chi phí nhiên liệu, chưa bao quát toàn bộ tác động của xung đột đến giá điện.

Mỹ cũng không phải là quốc gia duy nhất chịu sức ép. Nhật Bản, do phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu, đang đối mặt với chi phí điện tăng cao. Tại Đức, giá dầu diesel trung bình được ghi nhận ở mức 2,30 euro/lít, tương đương 9,73 USD/gallon.

Nhìn chung, mức tiêu thụ nhiên liệu cao khiến người Mỹ chịu ảnh hưởng đáng kể khi giá dầu tăng. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ gánh nặng năng lượng do xung đột gây ra, cần xem xét cả giá điện, mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu và khả năng chi trả của người dân, thay vì chỉ dựa vào chi phí nhiên liệu bình quân đầu người.