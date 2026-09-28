Người Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao

Khách du lịch tại Quảng trường Quốc gia ở trung tâm thủ đô Washington D.C. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Diễn biến này đang làm nổi bật hiện tượng được gọi là “funflation”, tức tình trạng chi phí cho các hoạt động giải trí ngày càng đắt đỏ.

Theo phân tích của Bank of America, chi tiêu cho các sở thích cá nhân trong tháng 8/2026 tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Danh mục này bao gồm mỹ thuật, thủ công, cửa hàng đồ sở thích, cũng như các nhà bán lẻ dụng cụ trượt tuyết, đi bộ đường dài, cắm trại và lặn biển.

Trong khi đó, số lượng giao dịch chỉ tăng 3,4%, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng tổng chi tiêu. Điều này cho thấy người tiêu thụ không chỉ thực hiện nhiều giao dịch hơn mà còn phải trả nhiều tiền hơn cho mỗi lần mua sắm.

John Gathergood, Giáo sư kinh tế tại Đại học Nottingham (Anh), cho rằng “funflation” phản ánh sự gia tăng chi phí của các hoạt động giải trí, thể hiện qua nhiều loại hàng hóa và dịch vụ, từ nhiên liệu cho những chuyến đi cuối tuần đến các sản phẩm phục vụ kỳ nghỉ.

Dữ liệu mới nhất của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho thấy chỉ số giá đối với nhóm dịch vụ và hàng hóa giải trí, bao gồm video và âm thanh, vật dụng và dịch vụ dành cho thú nuôi, dụng cụ thể thao, nhiếp ảnh và sách báo giải trí, đã tăng 2,7% trong 12 tháng tính đến tháng 8.

Trong khi đó, theo Báo cáo sơ bộ về Hoạt động Bán lẻ Hàng tháng của Cục Thống kê Dân số Mỹ (U.S. Census Bureau), doanh số tại các cửa hàng bán dụng cụ thể thao, đồ sở thích, nhạc cụ và sách tăng 10,7% trong 12 tháng tính đến tháng 8. Mức tăng này cao hơn đáng kể so với mức 6% của tổng doanh số bán lẻ và dịch vụ ăn uống trong cùng kỳ.

Trẻ em tham gia hoạt động câu cá ngoài trời bên bờ sông, một trong những hình thức vui chơi phổ biến tại Mỹ. Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ

Theo ông Gathergood, khi chi phí tăng, người tiêu thụ có thể chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác. Chẳng hạn, các hoạt động giải trí tại nhà có thể thay thế những chuyến nghỉ xa nhà, trong khi nấu ăn tại nhà có thể thay thế việc ăn uống bên ngoài. Do đó, mức chi tiêu cao hơn cho một số sở thích không nhất thiết đồng nghĩa với việc tổng chi tiêu cho giải trí của mỗi hộ gia đình đều tăng tương ứng.

Các chuyên viên phân tích của Bank of America cho rằng dữ liệu giao dịch bằng thẻ của ngân hàng cho thấy mức tăng chi tiêu cho sở thích cá nhân trong những tháng gần đây có thể một phần liên quan đến việc người dân hạn chế đi lại khi chi phí du lịch tăng. Giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh trong bối cảnh chiến tranh Mỹ-Iran cũng được xem là một trong những yếu tố gây áp lực lên chi phí hàng không.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), giá nhiên liệu máy bay ở mức khoảng 194 Mỹ kim/thùng trong tuần kết thúc ngày 18/9, tăng 116% so với mức trung bình của năm trước. Dữ liệu liên bang trong tháng 8 cũng cho thấy giá vé máy bay tại Mỹ tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Gathergood nhận định khi người dân không thực hiện các chuyến du lịch quốc tế, một phần ngân sách dành cho du lịch có thể được chuyển sang những hoạt động giải trí tại nhà hoặc các sở thích cá nhân.

Dan Wasiolek, chuyên viên phân tích cổ phiếu cao cấp tại Morningstar, cho rằng đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy quá trình chuyển dịch trong hành vi tiêu dùng, theo hướng người dân dành nhiều tiền hơn cho các trải nghiệm và hoạt động giải trí. Xu hướng này vẫn được duy trì ngay cả khi niềm tin của người tiêu thụ và lượng tiền tiết kiệm chịu sức ép.

Tuy nhiên, chi tiêu cho giải trí có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm thu nhập và thế hệ. Theo ông Wasiolek, các gia đình có lợi tức cao vẫn tiếp tục đi du lịch bất chấp chi phí gia tăng. Một cuộc khảo sát của PwC thực hiện trong tháng 4 với hơn 2.000 người trưởng thành cho thấy người Mỹ dự kiến chi trung bình gần 2.900 Mỹ kim cho các chuyến du lịch mùa Hè, trong đó 71% cho biết họ dự kiến chi bằng hoặc nhiều hơn mùa Hè trước.

Phân tích của Bank of America cũng cho thấy nhóm millennials (thế hệ Y - những người sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1981-1996) có mức chi tiêu cao nhất cho các sở thích cá nhân trong 3 tháng tính đến tháng 8. Mức chi tiêu bình quân của nhóm này cao hơn hơn hai lần so với Gen Z (thế hệ Z - nhóm nhân khẩu học gồm những người sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1997-2012), nhóm có mức chi tiêu thấp nhất.

Các chuyên viên phân tích cho rằng những nhóm thế hệ có mức chi tiêu thấp hơn có thể đang hướng tới các sở thích ít tốn kém hơn, như mỹ thuật, thủ công và trò chơi bàn cờ. Một khả năng khác là người tiêu thụ đang chuyển sang các hoạt động theo phong cách được gọi là “granny core”, như đan len, may vá hoặc làm bánh.

Đáng chú ý, Bank of America cũng ghi nhận mức tăng đáng kể trong chi tiêu bình quân đầu người cho trò chơi điện tử ở nhiều nhóm tuổi trong 12 tháng tính đến tháng 8. Ngay cả Gen Z, nhóm có tốc độ tăng thấp nhất, vẫn ghi nhận mức chi tiêu cho trò chơi điện tử tăng hơn 20%.

Những dữ liệu trên cho thấy dù chi phí giải trí tại Mỹ đang tăng, nhu cầu đối với các hoạt động mang tính thư giãn và sở thích cá nhân vẫn tương đối ổn định. Người tiêu thụ có xu hướng điều chỉnh cách thức sử dụng ngân sách – lựa chọn những hoạt động phù hợp hơn với khả năng chi trả – thay vì hoàn toàn cắt giảm chi tiêu cho giải trí.