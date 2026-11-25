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Theo ước tính của GasBuddy, trong khoảng thời gian 5 ngày nghỉ lễ bắt đầu từ ngày 24.11, những người lái xe tại Mỹ có thể phải chi thêm khoảng 980 triệu USD tiền xăng so với dịp Lễ Tạ ơn năm ngoái.

Lễ Tạ ơn năm nay có thể phá vỡ kỷ lục và trở thành mùa Lễ Tạ ơn có giá xăng đắt đỏ nhất từ trước đến nay. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng thường trung bình trên toàn quốc đã giảm xuống còn 3,62 USD/gallon vào ngày 23.11.

Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với mức 3,03 USD/gallon vào dịp Lễ Tạ ơn năm 2025 và nhỉnh hơn mức kỷ lục 3,59 USD/gallon được thiết lập cách đây 4 năm.

Theo phân tích dữ liệu của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng thường trung bình tại Mỹ đã giảm 56 cent/gallon trong 24 ngày đầu tháng 11. Đây là mức giảm mạnh nhất từng được ghi nhận trong cùng khoảng thời gian.

Giá xăng cao đang khiến một số người Mỹ phải cân nhắc lại việc đi lại trong dịp Lễ Tạ ơn năm nay.

AAA dự báo sẽ có 72,9 triệu người di chuyển bằng ô tô trong kỳ nghỉ lễ cuối tuần này, giảm nhẹ so với con số 73,1 triệu người của năm ngoái.

Dự báo số lượng người đi lại trong năm nay sẽ giảm 200.000 người, một phần là do giá xăng trong mùa này đã đạt mức cao kỷ lục. Theo cơ quan này, các tháng 8, 9 và 10 đều ghi nhận mức giá xăng trung bình hàng tháng tăng cao.

Các nhà quan sát cũng cho rằng giá nhiên liệu hiện đang ở mức rất cao so với cùng thời điểm này trong năm.

Theo ước tính của Đại học Brown, người dân Mỹ đã phải chi thêm 165 tỉ USD cho xăng và dầu diesel kể từ cuối tháng 2. Con số này tương đương gần 1.300 USD cho mỗi hộ gia đình.

Ngoài ra, yếu tố khó lường lớn nhất quyết định diễn biến tiếp theo vẫn là căng thẳng leo thang với Iran. Ngân hàng Phố Wall này cảnh báo rằng tình hình có thể leo thang ngay trong tháng tới, khiến giá dầu tăng vọt.

Theo ngân hàng JPMorgan, đợt tăng giá dầu tiềm tàng này nhiều khả năng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, với điều kiện căng thẳng không kéo dài.