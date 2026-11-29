Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Xu hướng này khiến tài sản của các gia đình ngày càng gắn chặt với diễn biến của thị trường chứng khoán, đồng thời làm gia tăng những rủi ro nếu giá cổ phiếu tiếp tục lao dốc.

Theo dữ liệu của EPFR được Deutsche Bank phân tích, các quỹ đầu tư vào cổ phiếu Mỹ, bao gồm quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và các quỹ đầu tư truyền thống, đã thu hút hơn 450 tỷ USD vốn mới trong năm nay. Với tốc độ hiện tại, tổng số tiền đổ vào các quỹ này có thể lập mức cao kỷ lục.

Theo tờ The Wall Street Journal (WSJ), dòng tiền đầu tư vẫn duy trì mạnh mẽ ngay cả khi cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trải qua một đợt giảm giá đáng kể trong tháng qua. Thị trường cũng chịu tác động từ nhiều yếu tố khác, trong đó có cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và vụ bê bối của tập đoàn Nvidia. Riêng trong tháng 11, tính đến ngày 18/11, các quỹ đầu tư cổ phiếu Mỹ đã thu hút thêm hơn 141 tỷ USD.

Ông Parag Thatte, chiến lược gia cổ phiếu tại Deutsche Bank, nhận định đợt bán tháo vừa qua lại thúc đẩy một lượng tiền lớn chảy vào các quỹ cổ phiếu Mỹ, cho thấy nhiều nhà đầu tư vẫn tranh thủ mua vào khi giá giảm.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ đã bước sang năm tăng trưởng thứ tư liên tiếp, tính từ tháng 10 vừa qua. Việc liên tục rót tiền vào cổ phiếu khiến các hộ gia đình Mỹ ngày càng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những biến động trên thị trường.

Theo ông Ed Clissold, chiến lược gia trưởng phụ trách thị trường Mỹ tại Ned Davis Research, cổ phiếu Mỹ hiện chiếm hơn 40% tổng tài sản tài chính của các hộ gia đình nước này. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ những năm 1950.

Đáng chú ý, trong 13 tháng liên tiếp tính đến tháng 9, số tiền đổ vào các quỹ cổ phiếu Mỹ đều lớn hơn số tiền nhà đầu tư rút ra. Đây là chuỗi dài nhất kể từ năm 2000, thời điểm EPFR bắt đầu thống kê dữ liệu. Lượng tiền này bao gồm cả các khoản đầu tư tự động thông qua những chương trình tiết kiệm hưu trí như tài khoản 401(k), cũng như tiền mà các nhà đầu tư chủ động bỏ thêm vào thị trường.

Một bộ phận nhà đầu tư vẫn duy trì chiến lược mua cổ phiếu khi giá giảm, với kỳ vọng giá sẽ phục hồi trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc ngày càng đặt nhiều tiền vào chứng khoán cũng đồng nghĩa với việc tài sản của các hộ gia đình Mỹ chịu ảnh hưởng lớn hơn từ những biến động của thị trường, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ và AI vốn đã dẫn dắt đà tăng trong khoảng ba năm qua.

Thời gian dài thu được lợi nhuận cao từ chứng khoán, đặc biệt là các cổ phiếu liên quan đến AI, đã khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân tăng mạnh số tiền bỏ vào thị trường. Một bộ phận người Mỹ thuộc thế hệ Z thậm chí chuyển khoản tiền từng dự định dành để mua nhà sang đầu tư cổ phiếu. Trong khi đó, những người thuộc thế hệ Baby Boomer, vốn được khuyến nghị giảm dần tỷ trọng cổ phiếu khi bước vào tuổi nghỉ hưu, lại tiếp tục nắm giữ lượng cổ phiếu lớn hơn trong tổng tài sản đầu tư. Một số nhà đầu tư còn vay tiền để mua thêm cổ phiếu trong năm nay.

Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, vào giữa những năm 1980, dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, chưa đến 30% số hộ gia đình Mỹ sở hữu cổ phiếu. Đến đầu những năm 2000, tỷ lệ này đã vượt quá 50%. Gần đây, con số này dao động quanh mức 56%, theo Khảo sát Tài chính Người tiêu dùng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Mức độ tham gia ngày càng lớn của các hộ gia đình khiến bất kỳ đợt sụt giảm kéo dài nào trên thị trường chứng khoán cũng có thể gây ra những tác động sâu rộng đối với nền kinh tế. Chỉ số S&P 500, thước đo diễn biến của nhóm cổ phiếu thuộc 500 doanh nghiệp lớn tại Mỹ, đã giảm 6,7% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 10. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư chứng kiến giá trị tài khoản tiết kiệm hưu trí và các khoản đầu tư của mình sụt giảm.

Trước đây, nhiều nhà đầu tư đã quen với việc thị trường nhanh chóng phục hồi sau những đợt giảm mạnh, chẳng hạn như cú lao dốc hồi năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát, hay đợt bán tháo ngắn hạn sau khi Tổng thống Donald Trump công bố các biện pháp áp thuế quan trên diện rộng.

Tuy nhiên, đợt biến động gần đây liên quan đến cổ phiếu AI đã kéo dài nhiều tuần, với những phiên tăng giảm mạnh khiến ngay cả các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm cũng gặp khó khăn trong việc ứng phó. Chứng khoán Mỹ vừa trải qua một trong những tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2020. Nhiều cổ phiếu liên quan đến AI đã mất hơn 40% giá trị so với mức đỉnh. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 gần như xóa sạch thành quả tăng trưởng đạt được từ đầu năm.

Sau phiên tăng 2,3% ngày 27/11, chỉ số Nasdaq Composite, tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, vẫn thấp hơn 13% so với mức cao kỷ lục ghi nhận hồi đầu tháng 10. Mức giảm này cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh.

Theo ông Parag Thatte, dòng tiền đầu tư mạnh vào chứng khoán thời gian qua có mối liên hệ chặt chẽ với kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận của các công ty, họ có thể giảm hoặc ngừng mua cổ phiếu, qua đó làm gia tăng sức ép lên thị trường.

Phần lớn dòng tiền mới hiện tập trung vào các quỹ ETF - loại quỹ cho phép nhà đầu tư mua một danh mục gồm nhiều cổ phiếu thông qua một giao dịch, tương tự như mua một cổ phiếu riêng lẻ. Theo State Street Investment Management, các quỹ ETF đã thu hút hơn 880 tỷ USD trong năm nay, mức cao kỷ lục. Trái lại, các quỹ đầu tư truyền thống lại ghi nhận lượng tiền rút ra.

Diễn biến này đặc biệt đáng chú ý bởi các gia đình Mỹ hiện là nhóm nắm giữ cổ phiếu Mỹ lớn nhất theo dữ liệu Goldman Sachs. Vì vậy, quyết định tiếp tục mua vào hay rút tiền khỏi thị trường của các nhà đầu tư cá nhân có thể ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng chứng khoán trong thời gian tới.

Trong một báo cáo gửi khách hàng hồi đầu tháng này, ông Nikolaos Panigirtzoglou, chuyên gia tại ngân hàng JPMorgan, nhận định việc các quỹ đầu tư lớn giảm mạnh mức độ tham gia thị trường trong tháng 10 khiến sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư cá nhân trở nên đặc biệt quan trọng để ổn định nhóm cổ phiếu AI trong tháng 11.

Không chỉ ảnh hưởng đến tài sản của các gia đình, một đợt giảm sâu trên thị trường chứng khoán còn có thể tác động trực tiếp đến hoạt động tiêu dùng. Các nhà kinh tế tại Capital Economics cảnh báo đà bán tháo cổ phiếu có thể nhanh chóng khiến người dân thắt chặt chi tiêu.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều hộ gia đình Mỹ đặt tài sản và kế hoạch tài chính tương lai vào thị trường chứng khoán, khả năng chống chịu trước những đợt biến động kéo dài sẽ trở thành phép thử quan trọng đối với cả nhà đầu tư cá nhân và nền kinh tế lớn nhất thế giới.