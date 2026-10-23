Người Mỹ dành 220 triệu phút xem 'Thanh gươm diệt quỷ' trong một tuần

Hình ảnh trong phim Thanh gươm diệt quỷ. Ảnh: Ufotable.

Theo số liệu của Nielsen, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle (Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành) đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng phim trực tuyến tại Mỹ, giai đoạn 28/9-4/10. Tác phẩm ghi nhận tổng cộng 220 triệu phút xem qua thiết bị truyền hình, vượt một số phim Hollywood.

Trong bảng xếp hạng, Infinity Castle đứng sau Backrooms (231 triệu phút), Now You See Me: Now You Don't (240 triệu phút). Phim vượt Coraline (198 triệu phút) và The Love Hypothesis (196 triệu phút). Dẫn đầu danh sách là Toy Story 5, đạt 687 triệu phút xem, tiếp đến là The Breadwinner với 553 triệu phút và Unabomber với 481 triệu phút.

Theo FandomWire ngày 16/10, thành tích của Infinity Castle cho thấy sức hút của thương hiệu Thanh gươm diệt quỷ tiếp tục được duy trì sau thời gian phát hành tại rạp. Số liệu 220 triệu phút được Nielsen tổng hợp từ hoạt động xem phim trên các nền tảng trực tuyến tại Mỹ, bao gồm Hulu, Disney+, Netflix và Prime Video. Đây là tổng thời lượng xem, không phải số lượng khán giả hay lượt xem trọn vẹn bộ phim.

Thống kê chỉ phản ánh hoạt động xem qua thiết bị truyền hình tại Mỹ, không bao gồm toàn bộ lượng người xem trên thế giới. Trước khi phát hành trực tuyến, Infinity Castle đã đạt thành công lớn tại phòng vé. Phim ra mắt tại Nhật Bản ngày 18/7/2025, sau đó được phát hành tại nhiều thị trường quốc tế. Tính đến ngày 9/4/2026, tác phẩm bán được hơn 98,5 triệu vé trên toàn cầu, thu khoảng 117,9 tỷ yen.

Trên nền tảng chuyên phát hành anime Crunchyroll, bộ phim cũng nhận được phản hồi tích cực. Theo FandomWire, Infinity Castle đạt điểm trung bình 4,9/5 từ hơn 102.300 lượt đánh giá, trong đó 95% người dùng chấm mức tối đa 5 sao.

Infinity Castle do Haruo Sotozaki đạo diễn, hãng ufotable sản xuất, chuyển thể từ manga Kimetsu no Yaiba của tác giả Koyoharu Gotouge. Đây là phần đầu tiên trong bộ ba phim điện ảnh khai thác hồi kết của câu chuyện. Nội dung tiếp nối cuộc chiến giữa Tanjiro Kamado cùng các kiếm sĩ thuộc Sát Quỷ Đoàn với Muzan Kibutsuji và những con quỷ cấp cao.

Các nhân vật bị cuốn vào Vô hạn thành, một mê cung liên tục biến đổi, nơi diễn ra những trận chiến quyết định. Thành công trên các nền tảng trực tuyến tiếp tục nối dài sức hút thương mại của Thanh gươm diệt quỷ.