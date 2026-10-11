Người Mỹ chuộng xe hybrid từ các thương hiệu châu Á

Những chiếc SUV Hyundai Tucson chuẩn bị xuất khẩu tại một cảng ở Ulsan, Hàn Quốc. Nguồn: Getty Images.

Reuters dẫn thông tin từ hãng xe Hàn Quốc Hyundai cho biết doanh số xe hybrid của họ đã tăng 39% trong quý 3 năm nay, trong khi doanh số của Kia tăng hơn gấp đôi, đạt mức tăng trưởng 152%. Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cũng ghi nhận doanh số xe hybrid tăng mạnh trong quý này, với mức tăng 29% ở Toyota và 21% ở Honda.

Giá xăng đã tăng vọt kể từ khi xung đột với Iran nổ ra vào cuối tháng 2. Người mua xe tại Mỹ hiện đang tìm kiếm các loại xe tiết kiệm nhiên liệu hơn, chẳng hạn như xe hybrid. Tuy nhiên, khác với các đối thủ Nhật Bản và Hàn Quốc, hầu hết các nhà sản xuất ô tô Mỹ bán rất ít dòng xe hybrid.

Ông Ivan Drury, Giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường tại trang web mua bán xe Edmunds, nhận định, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tung ra đúng sản phẩm vào đúng thời điểm, nhưng việc dự đoán chính xác điều đó lại khó khăn hơn nhiều so với mong muốn của các hãng xe.

Ngược lại, doanh số xe thuần điện đã sụt giảm mạnh trong năm qua. Loại xe này có giá cao hơn xe chạy xăng, và mức giá càng trở nên đắt đỏ hơn sau khi chính sách ưu đãi thuế 7.500 USD dành cho người mua xe điện kết thúc vào tháng 9 năm ngoái. Cuối tuần trước, Tesla, nhà sản xuất xe điện lớn nhất nước Mỹ, thông báo rằng doanh số quý 3 của hãng đã giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, xe hybrid – loại xe kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện – lại có mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều. "Tôi cho rằng đây là một trong những ví dụ điển hình nhất cho thấy người tiêu dùng nhận ra việc chọn xe hybrid sẽ đáp ứng nhu cầu của họ một cách thuận tiện hơn nhiều, với mức giá thấp hơn so với xe thuần điện", ông Drury nói thêm.

Sự gia tăng doanh số từ dòng xe hybrid đã suýt giúp các hãng xe Hàn Quốc vượt qua Ford về doanh số bán hàng tại Mỹ, đây một diễn biến chưa từng xảy ra trước đây.

Hyundai và Kia đạt tổng doanh số 506.200 xe trong quý 3, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu do Ford công bố vào cuối tuần trước, doanh số của hãng đã giảm 6,6% xuống còn 509.764 xe.

Ford đã mất vị trí nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai tại Mỹ vào tay Toyota của Nhật Bản từ năm 2007. Đây là một phần trong xu hướng kéo dài hàng thập kỷ qua, khi người tiêu dùng Mỹ dần quay lưng với "Bộ ba Detroit" (gồm Ford, General Motors (GM) và Stellantis – công ty mẹ của Jeep và Chrysler) để chuyển sang các hãng xe châu Á. Các thương hiệu châu Á bắt đầu thâm nhập mạnh mẽ vào thị trường Mỹ từ cuộc khủng hoảng giá dầu cách đây 50 năm và tiếp tục hưởng lợi rõ rệt từ đợt tăng giá xăng dầu gần đây.

Các mẫu xe Ford được trưng bày để bán tại Austin, Texas. Ford – nhà sản xuất ô tô lớn thứ ba của Mỹ xét về sản lượng – đã ghi nhận doanh số sụt giảm 6,6%. Nguồn: Getty Images.

Theo Cox Automotive, các nhà sản xuất ô tô châu Á đã chiếm hơn một nửa tổng doanh số xe mới trong quý vừa qua, trong khi thị phần của các công ty Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Ông Charlie Chesbrough, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Cox Automotive, nhận định: "Với việc các hãng xe Detroit có ít lựa chọn về hệ thống truyền động hybrid và hạn chế các mẫu xe du lịch (sedan/hatchback), xu hướng này nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn".

Trong nhiều thập kỷ, "Bộ ba Detroit" đã lần lượt ngừng sản xuất các dòng xe sedan và xe cỡ nhỏ tiết kiệm nhiên liệu để tập trung vào các mẫu SUV và xe bán tải cỡ lớn mang lại biên lợi nhuận cao hơn. Trước khi xảy ra xung đột tại Iran, người tiêu dùng Mỹ vẫn thoải mái lựa chọn những chiếc xe cỡ lớn vốn tiêu tốn nhiều nhiên liệu.

Tuy nhiên, khi giá xăng trung bình toàn quốc vượt mốc 4 USD/gallon, người mua tại Mỹ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu, trong khi các công ty Mỹ lại có rất ít lựa chọn phù hợp.

Theo CNN, Ford chỉ có duy nhất một mẫu bán tải cỡ trung hybrid là Maverick và đã ngừng sản xuất mẫu SUV hybrid Escape. Doanh số của tất cả các phiên bản Escape đã giảm 85% trong quý vừa qua do nguồn cung tại các đại lý bị thu hẹp. GM chỉ có một mẫu xe hybrid duy nhất, đó là một phiên bản của dòng xe thể thao chuyên biệt Corvette. Trong khi đó, Stellantis đã thông báo vào tháng 1 về kế hoạch loại bỏ dần các mẫu xe hybrid sạc điện (plug-in hybrid) tại thị trường Bắc Mỹ.

Mặc dù cả Ford và GM đều có kế hoạch ra mắt thêm các mẫu xe hybrid trong những năm tới, nhưng việc thay đổi chiến lược cần có thời gian.

Ông Drury nhận định rằng, trước mắt, việc thiếu vắng các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu như xe hybrid có thể gây tổn hại đến tăng trưởng dài hạn nếu khách hàng chuyển sang lựa chọn các hãng xe khác.

"Bộ ba Detroit đã đánh mất lợi thế lớn. Việc khách hàng quay lại mua xe là yếu tố sống còn của ngành công nghiệp ô tô. Một khi đã để mất khách hàng, việc lôi kéo họ quay trở lại là điều khó khăn nhất", ông Drury chia sẻ.

Mẫu xe VF8 của VinFast trung bày tại New York International Auto Show 2022 (NYIAS 2022).

Hồi cuối năm 2025, Reuters từng đăng tải nguồn tin cho biết, hãng xe Việt Nam VinFast đã giao một nhóm chuyên gia nghiên cứu trang bị thêm động cơ xăng dung tích nhỏ cho chiếc VF 9. Vai trò của máy xăng là quay máy phát điện và sạc điện cho pin. VinFast đã đăng ít nhất ba tin tuyển dụng trên LinkedIn để tìm kiếm các chuyên gia về xe EREV (xe điện mở rộng hành trình).

EREV về kỹ thuật là động cơ hybrid kiểu nối tiếp, sử dụng một động cơ xăng làm nhiệm vụ dẫn động máy phát điện, tạo ra điện cung cấp cho môtơ và sạc pin. Động cơ xăng không tham gia vào nhiệm vụ dẫn động. Có thể coi đây là công nghệ hybrid nối tiếp có sạc ngoài (PHEV). Điểm duy nhất để coi EREV là "xe điện" nằm ở chỗ xe hoàn toàn dẫn động bánh xe bằng môtơ.

Đây có thể là những tín hiệu đầu tiên cho thấy VinFast có thể sẽ cho ra mắt dòng xe hybrid trong tương lai và sẽ giới thiệu dòng sản phẩm này tại thị trường Mỹ khi nhắm sự cập nhật vào 2 mẫu xe thuần điện đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ từ năm 2022 là VF8 và VF9.