Người Mỹ chọn màu xe gì khác xưa, màu ô tô thập niên 90 có gì hơn hiện nay?

Một nghiên cứu mới đây của iSeeCars.com đã phân tích hơn 22 triệu xe đã qua sử dụng tại Mỹ, cho thấy xu hướng lựa chọn màu xe của người Mỹ đã thay đổi rõ rệt từ năm 1996 đến nay. Màu sắc trung tính như đen, xám và trắng ngày càng chiếm ưu thế, trong khi các màu sắc rực rỡ như đỏ và xanh lá giảm mạnh.

Hình minh họa xu hướng màu sắc ô tô tại Mỹ. Ảnh: Yahoo

Theo nghiên cứu của iSeeCars.com, hiện có tới 80,4% xe ô tô tại Mỹ thuộc các màu sắc trung tính như đen, xám, bạc và trắng. Tỷ lệ này đã tăng đáng kể so với năm 1996, khi chỉ có 47,3% xe sử dụng các màu này. Trong đó, màu trắng tăng từ 22,1% lên 25,7%, màu xám tăng mạnh từ 3,6% lên 22,9%, và màu đen cũng tăng từ 14,2% lên 23,4%.

Ngược lại, các màu sắc nổi bật như đỏ, xanh lá và xanh dương lại giảm thị phần. Màu đỏ giảm từ 20,1% xuống còn 7,0%, xanh lá giảm mạnh nhất từ 13,4% xuống 2,2%, còn xanh dương có phần ít giảm hơn, từ 10,2% xuống 9,1%.

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên phân tích màu sắc của hơn 22 triệu xe đã qua sử dụng từ các năm sản xuất 1996 đến 2025, được bán ra trong giai đoạn từ tháng 1/2025 đến tháng 5/2026. Dữ liệu này không bao gồm những xe sản xuất năm 1996 không còn tồn tại đến năm 2025, nhưng được cho là phân bố đều theo các màu sắc.

Tuy nhiên, với những người yêu thích xe thể thao, xu hướng màu sắc có phần đa dạng hơn. Tỷ lệ xe thể thao mang màu sắc trung tính chỉ chiếm 63,6%, tức 36,2% xe thể thao được mua với các màu sắc nổi bật. Màu xanh dương dẫn đầu với 15,5%, tiếp theo là đỏ 10,8%, xanh lá 4,5%, vàng 2,3% và tím 1,8%. Các màu khác như cam, nâu, vàng gold và be chiếm dưới 1%.

Các chuyên gia của iSeeCars.com nhận định xu hướng xe màu trung tính đã ổn định quanh mức 80% kể từ năm 2020, cho thấy màu sắc có thể sẽ dần trở lại một cách chậm rãi và ổn định trong thời gian tới. Tuy nhiên, xu hướng này không phổ biến ở các dòng xe tải và SUV, khi màu trung tính chiếm lần lượt 83,5% và 79,3% thị trường, với trắng và đen là hai màu chủ đạo.

Lý do dẫn đến sự thống trị của màu sắc trung tính được cho là do các đại lý thường ưu tiên nhập các màu phổ biến, dễ bán. Người mua cũng có xu hướng chọn màu trung tính để thuận tiện cho việc bán lại trong tương lai. Dù vậy, các thương hiệu xe lớn vẫn cung cấp đa dạng màu sắc để đáp ứng nhu cầu của khách hàng yêu thích sự khác biệt.