Theo Adobe Analytics, Chi tiêu trực tuyến tại Mỹ trong ngày Black Friday đạt 13,1 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Kết quả này tăng 11% so với năm ngoái, vượt dự báo của giới phân tích nhờ các nhà bán lẻ tung nhiều chương trình khuyến mãi sâu cho quần áo, thiết bị gia dụng. Việc này nhằm kích cầu trong bối cảnh người dân chịu sức ép từ lạm phát và giá xăng dầu cao.

Bên cạnh các mặt hàng chủ lực như đồ chơi, đồ điện tử và thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), người tiêu dùng Mỹ cũng tranh thủ đợt giảm giá để tích trữ nhu yếu phẩm, đồ chăm sóc thú cưng.

Người Mỹ chi kỷ lục hơn 1.000 tỷ USD mua sắm mùa lễ hội cuối năm.

Số liệu được công bố trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức 3,8%, gây áp lực lên tài chính các hộ gia đình. Black Friday và Cyber Monday là hai thời điểm quan trọng trong mùa mua sắm bận rộn nhất năm của ngành bán lẻ.

Dữ liệu từ Adobe Analytics cho thấy trong ngày lễ Tạ ơn, người Mỹ đã chi 7,1 tỷ USD mua sắm trực tuyến, tăng 10,4% so với năm ngoái. Các chương trình giảm giá sâu đối với mặt hàng điện tử, đồ chơi và quần áo góp phần thúc đẩy sức mua.

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong ngày Black Friday. Theo Salesforce, chỉ trong nửa đầu ngày, doanh thu trực tuyến tại Mỹ đạt 5,9 tỷ USD, trong khi con số trên phạm vi toàn cầu lên tới 30,7 tỷ USD. Salesforce dự báo doanh thu trực tuyến cả ngày đạt 18,7 tỷ USD tại Mỹ, tăng 4% so với năm ngoái, và 83 tỷ USD trên toàn cầu, tăng 5,2%.

Trong khi đó, Adobe Analytics ghi nhận đến 18h30 ngày Black Friday, người tiêu dùng Mỹ đã chi 9,7 tỷ USD trên các kênh trực tuyến, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy sức mua đang vượt dự báo tăng trưởng ban đầu của đơn vị.

Đà mua sắm được kỳ vọng kéo dài trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần. Doanh thu trực tuyến ngày 28/11 dự kiến đạt 6,1 tỷ USD, tăng 6%, và ngày 29/11 đạt 6,4 tỷ USD, tăng 7,5%.

Khép lại chuỗi ngày cao điểm, Cyber Monday tiếp tục giữ vị trí ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất mùa lễ hội với doanh thu dự báo 15,1 tỷ USD, tăng 6,2%. Tính chung 5 ngày từ Lễ Tạ ơn đến hết Cyber Monday, người tiêu dùng Mỹ dự kiến chi 47,5 tỷ USD trực tuyến, tăng 7,4% so với năm ngoái.

Liên đoàn Bán lẻ quốc gia Mỹ dự báo, doanh số bán lẻ trong 2 tháng cuối năm 2026 tăng 4,2%, vượt mốc 1.000 tỷ USD. Tuy nhiên, doanh thu cao chưa chắc đồng nghĩa với lợi nhuận lớn, bởi kết quả còn phụ thuộc vào mức giảm giá và biên lợi nhuận của các nhà bán lẻ. Nếu khách hàng đã tranh thủ mua phần lớn những món đồ dự định sắm cho Giáng sinh trong dịp Black Friday, các cửa hàng có thể phải kéo dài cuộc đua giảm giá để duy trì doanh số trong tháng 12-2026. Khi đó, một mùa mua sắm lập kỷ lục về doanh thu vẫn có thể mang lại biên lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng.