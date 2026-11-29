Người tiêu dùng mua sắm tại Mỹ dịp Black Friday (27.11). Ảnh: THX/TTXVN phát

Chi tiêu trực tuyến tại Mỹ trong ngày Black Friday (27.11) tăng 11%, lên mức kỷ lục 13,1 tỉ USD, theo dữ liệu của Adobe Analytics. Kết quả này vượt dự báo, khi người tiêu dùng tranh thủ các chương trình giảm giá để mua đồ chơi, thiết bị công nghệ thông minh và tích trữ hàng thiết yếu trong bối cảnh lạm phát tiếp tục gây sức ép lên ngân sách mua sắm dịp lễ.

Tổng chi tiêu đã vượt mức dự báo khoảng 12,9 tỉ USD của Adobe. Các chương trình giảm giá và khuyến mãi đối với quần áo, thiết bị gia dụng góp phần thúc đẩy sức mua, khi các nhà bán lẻ tìm cách thu hút người tiêu dùng Mỹ đang chịu ảnh hưởng từ lạm phát và giá xăng dầu cao.

Theo báo cáo của Adobe, bên cạnh đồ điện tử và trò chơi điện tử nằm trong nhóm mặt hàng bán chạy nhất, người tiêu dùng còn tận dụng các chương trình khuyến mãi để mua tích trữ hàng thiết yếu hằng ngày như đồ dùng vệ sinh, sản phẩm chăm sóc thú cưng và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ ở mức 3,8%, tiếp tục gây áp lực lên tài chính các hộ gia đình. Theo PassBy, công ty phân tích dữ liệu không gian địa lý, lượng khách đến các cửa hàng tại Mỹ trong ngày Black Friday giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn gần 930 triệu lượt.

Black Friday và Cyber Monday (năm 2026 vào ngày 30.11) là hai trong số những thời điểm mua sắm sôi động nhất trong năm của ngành bán lẻ.

Adobe dự báo chi tiêu trực tuyến tại Mỹ trong ngày Cyber Monday sẽ tăng 6,2%, lên 15,1 tỉ USD. Con số này góp phần đưa tổng doanh thu trực tuyến trong 5 ngày mua sắm dịp Lễ Tạ ơn lên khoảng 47,5 tỉ USD.

Theo Adobe Analytics, hình thức mua trước, trả sau dự kiến đóng góp 1,09 tỉ USD vào tổng chi tiêu trực tuyến trong ngày Cyber Monday, tăng 5,3% so với năm ngoái.

Người tiêu dùng cũng ngày càng sử dụng các công cụ mua sắm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để so sánh giá. Dữ liệu của Adobe cho thấy lưu lượng truy cập từ chatbot và các trình duyệt tích hợp AI có khả năng chuyển đổi thành giao dịch mua hàng cao hơn 68% so với năm trước.