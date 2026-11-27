Doanh số bán lẻ mùa lễ hội tại Mỹ có thể vượt 1.000 tỷ USD trong hai tháng cuối năm, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, theo dự báo của Liên đoàn Bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF) được Reuters dẫn lại. Với lạm phát ở mức 3,8%, phần lớn mức tăng doanh số dự kiến đến từ giá cả.

Lạm phát đang khiến người Mỹ dè dặt hơn trong các khoản chi tiêu cuối năm. Ảnh: Unsplash

Người mua cân nhắc ngân sách quà tặng

Trong khảo sát tháng 11 của NRF, 82% người tiêu dùng cho biết đang tìm cách kiểm soát chi phí mùa lễ hội, chẳng hạn chọn quà có giá thấp hơn. Theo hãng tư vấn Kearney, người mua có thu nhập trung bình và thấp đã chuyển sang các mặt hàng rẻ hơn trong nhiều tháng và có xu hướng cắt giảm chi tiêu dịp lễ nhiều hơn nhóm thu nhập cao.

Sức ép giá cả thể hiện rõ ở nhóm đồ chơi, với giá tăng 13,2% kể từ đầu năm, một phần do chi phí nguyên liệu như nhựa có nguồn gốc từ dầu mỏ tăng. Khi khách hàng dè dặt trước giá cao, Mattel, hãng sản xuất búp bê Barbie, đã hạ dự báo kinh doanh cả năm trong tháng 11.

Dù nhiều người tìm cách tiết kiệm, 87% trong số 1.200 người được Deloitte khảo sát hồi tháng 10 vẫn dự định mua sắm trong đợt cao điểm kéo dài năm ngày, từ Lễ Tạ ơn đến Cyber Monday (30-11). Đây là tỷ lệ cao nhất Deloitte ghi nhận trong một thập kỷ.

Trong đợt mua sắm cuối năm, người tiêu dùng có thể dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm ưu đãi hoặc đặt hàng, trong khi các nhà bán lẻ có thể dùng công nghệ này để điều chỉnh giá nhanh hơn. Theo các chuyên gia, nếu người mua chờ giá tốt hơn và các nhà bán lẻ cũng chưa vội tung ưu đãi lớn, những đợt giảm giá sâu nhất có thể đến sát Giáng sinh.

Trung tâm thương mại kéo khách bằng ăn uống và giải trí

Trong số người Mỹ có kế hoạch mua sắm vào cuối tuần Lễ Tạ ơn, 84% dự định mua hàng trực tiếp tại cửa hàng, tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2019, theo Hội đồng Trung tâm mua sắm quốc tế (ICSC). Khảo sát của công ty dịch vụ bất động sản JLL cho thấy khoảng 55% người mua sắm mùa lễ hội dự định đến trung tâm thương mại trong nhà, tăng từ khoảng 50% năm ngoái.

Những người dự định đến trung tâm thương mại dự kiến chi trung bình 1.357 USD/người trong cả mùa lễ hội, cao hơn khoảng 23% so với nhóm không có kế hoạch ghé. Cũng theo JLL, khoản chi dự kiến cho ăn uống và giải trí tăng 17,3% so với mùa lễ hội trước, trong khi ngân sách mua quà chỉ tăng 3,1%.

Để đón những khách muốn kết hợp mua sắm với ăn uống, thương hiệu túi xách và phụ kiện Coach đã tăng gấp đôi số quán cà phê tại Bắc Mỹ lên tám điểm trong hai tháng, phần lớn đặt tại các khu mua sắm outlet còn ít lựa chọn ăn uống. Chuỗi bách hóa Macy’s bổ sung dịch vụ chỉnh sửa trang phục của Levi’s, thương hiệu nổi tiếng với đồ jeans, và thêu theo yêu cầu trên sản phẩm của hãng thời trang Ralph Lauren.

Khi người mua có thể so sánh giá và đặt hàng ngay trên điện thoại, các nhà bán lẻ đang đầu tư vào những dịch vụ mà khách có thể sử dụng ngay trong chuyến đi mua sắm.