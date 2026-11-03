Người Mỹ bỏ phiếu quyết định 2 năm cuối nhiệm kỳ Tổng thống Trump

Thông điệp của ông Trump trước cử tri: Nước Mỹ đang “nóng” trở lại

Thông điệp cuối cùng của Tổng thống Donald Trump gửi tới cử tri trong ngày bầu cử là dưới sự lãnh đạo của ông, nước Mỹ trở thành một quốc gia “đang lên”, được các nhà lãnh đạo thế giới tôn trọng, bất chấp tỷ lệ ủng hộ thấp trong nước.

“Chúng ta phải tiếp tục giữ cho nước Mỹ vĩ đại. Hiện giờ chúng ta đang rất vĩ đại”, ông Trump nói với chương trình Fox & Friends sáng 3/11.

“Các bạn thấy giá dầu hôm qua giảm 10 USD, một mức giảm kỷ lục. Eo biển Hormuz nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của chúng ta nhờ lệnh phong tỏa hải quân. Mọi thứ đều đang diễn ra tốt đẹp. Mọi người lại tôn trọng chúng ta”, ông nói. Ông Trump cũng nhắc đến một số chính sách trong dự luật “One Big Beautiful Bill”, trong đó có quy định miễn thuế đối với tiền tip.

Trong khi ông Trump ca ngợi giá dầu giảm, giá xăng tại Mỹ lại lập kỷ lục trong ngày bầu cử, với mức trung bình toàn quốc là 4,15 USD/gallon đối với xăng thường và 6,29 USD/gallon đối với dầu diesel, theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA).

Giá nhiên liệu là một trong những mối quan tâm lớn của cử tri Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Một số điểm bỏ phiếu gặp sự cố

Theo CNN, các điểm bỏ phiếu trên khắp hạt Westchester, bang New York, đang gặp sự cố.

Tổng chưởng lý bang Letitia James cho biết trên mạng xã hội X rằng văn phòng của bà đang theo dõi sự cố liên quan đến hệ thống máy quét phiếu tại Westchester, đồng thời phối hợp với các cơ quan bầu cử cấp bang và địa phương để tìm giải pháp khắc phục.

Phiếu bầu mẫu. (Ảnh: Reuters)

Bà khẳng định cử tri tại Westchester vẫn có thể yên tâm điền và nộp phiếu tại các điểm bỏ phiếu. “Lá phiếu của các bạn vẫn sẽ được kiểm đếm”, bà nhấn mạnh.

Theo người phát ngôn Hội đồng Bầu cử hạt Westchester, hiện cử tri tại địa phương nằm ngay phía bắc thành phố New York được hướng dẫn điền phiếu, sau đó bỏ vào các túi màu cam dành cho trường hợp khẩn cấp để chờ kiểm đếm vào cuối ngày.

Người phát ngôn của Hạ nghị sĩ Mike Lawler, nghị sĩ Cộng hòa đang đối mặt với cuộc đua sít sao tại khu vực bầu cử bao gồm hạt Westchester, cũng cho biết hiện không có máy nào tiếp nhận được phiếu bầu.

Những cuộc đua Thượng viện đáng chú ý

(Ảnh minh hoạ)

Tại Michigan, ứng viên Dân chủ Abdul El-Sayed tập trung chỉ trích chi phí sinh hoạt tăng cao, kêu gọi cử tri ủng hộ chính sách của mình. Trong khi đó, ứng viên Cộng hòa Mike Rogers nhấn mạnh cuộc đua là cuộc chiến về định hướng và tương lai đất nước, đồng thời chỉ trích đối thủ.

Tại Texas, ứng viên Dân chủ James Talarico kêu gọi cử tri đoàn kết để đánh bại giới tỷ phú và giành lại bang, đồng thời chỉ trích đối thủ Ken Paxton cùng tỷ phú Elon Musk, người đã đóng góp hơn 168 triệu USD cho chiến dịch của Paxton. Ngược lại, Paxton nhấn mạnh mục tiêu bảo vệ lối sống của người dân Texas và cho rằng chính sách của mình sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho cử tri.

Tại Alaska, ứng viên Dân chủ Mary Peltola bác bỏ liên quan đến cáo buộc ê-kíp vận động một người trùng tên Dan Sullivan tranh cử nhằm gây nhầm lẫn cho cử tri. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan mô tả bang này là “tuyến phòng thủ của tự do”, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đua đối với quyền kiểm soát Thượng viện.

Tại Kansas, ứng viên Dân chủ Adam Hamilton lạc quan trước các kết quả thăm dò và hy vọng trở thành nghị sĩ Dân chủ đầu tiên của bang giành ghế Thượng viện kể từ năm 1932.

Tại Maine, ứng viên Dân chủ Troy Jackson vận động tại Portland, cạnh tranh với Thượng nghị sĩ đương nhiệm Susan Collins trong cuộc đua có thể quyết định cán cân quyền lực tại Thượng viện.

Tại South Carolina, ứng viên Dân chủ Annie Andrews kết thúc chiến dịch bằng cuộc vận động tại Charleston. Cuộc đua trở nên đáng chú ý khi bang này vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, với ông Trump từng giành chiến thắng cách biệt gần 18 điểm phần trăm năm 2024. Andrews cũng ngầm chỉ trích đối thủ Darline Graham, người được bổ nhiệm vào Thượng viện sau khi anh trai qua đời.

Các ứng viên tăng tốc vận động trong ngày cuối cùng

Người dân Mỹ đi bỏ phiếu.

Tối 2/11, các ứng viên trên khắp nước Mỹ tổ chức những cuộc vận động cuối cùng nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cử tri. Cuộc bầu cử lần này được xem như một phép thử đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump sau hai năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai.

Sau chiến dịch vận động dồn dập tại các bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump đưa ra thông điệp cuối cùng trước cử tri tại khu vực hồ Reflecting Pool ở thủ đô Washington. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông dành khoảng 24 phút nói về các dự án cải tạo tại thủ đô. Tổng thống Trump cũng không tỏ ra quá lạc quan về kết quả bầu cử.

“Vì một lý do nào đó, tổng thống đương nhiệm thường không giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết sức trong lần này”, ông Trump nói.

Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa

Cử tri tại nhiều bang của Mỹ bắt đầu bỏ phiếu, nối tiếp hàng triệu người đã tham gia bỏ phiếu sớm. Dữ liệu bỏ phiếu trước ngày bầu cử phần nào cho thấy mức độ tham gia của cử tri so với các kỳ bầu cử trước. Những điểm bỏ phiếu đầu tiên dự kiến đóng cửa lúc 18h (giờ miền Đông).

Người dân Mỹ bỏ phiếu sớm vào ngày 1/11. (Ảnh: Reuters)

Đảng Dân chủ cần giành thêm 3 ghế để kiểm soát Hạ viện và 4 ghế để giành đa số tại Thượng viện. Theo kết quả tổng hợp thăm dò của CNN, đảng này hiện dẫn trước đảng Cộng hòa 9 điểm phần trăm trong khảo sát về lựa chọn đảng của cử tri đối với Quốc hội. Chiến lược phân chia lại địa giới bầu cử của đảng Cộng hòa cũng sẽ được kiểm chứng trong cuộc bầu cử lần này. Đảng này đồng thời phải bảo vệ các ghế Thượng viện tại những bang vốn có truyền thống ủng hộ mạnh mẽ phe Cộng hòa.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã triển khai khoảng 1.000 nhân viên giám sát tại cả 50 bang. Trong khi đó, lệnh khẩn cấp trên diện rộng nhằm ngăn chặn nhiều biện pháp can thiệp quyết liệt của Bộ Tư pháp đối với các quan chức bầu cử vẫn có hiệu lực sau khi được một tòa phúc thẩm khôi phục.