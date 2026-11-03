Người Mỹ bắt đầu đi bầu cử giữa nhiệm kỳ

Những điểm bỏ phiếu đầu tiên của Mỹ đã mở cửa. (Ảnh: Getty Images)

Hơn 230 triệu cử tri đủ điều kiện trên khắp nước Mỹ sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 3/11 để chọn ra các đại diện theo từng tiểu bang tại Quốc hội.

Tất cả 435 ghế tại Hạ viện và 35 trong số 100 ghế tại Thượng viện đang được tranh cử. Cử tri tại 36 tiểu bang cũng sẽ bầu chọn các thống đốc. Hiện tại, đảng Cộng hòa đang nắm quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội.

Tại một số bang, việc bỏ phiếu đã bắt đầu lúc 5h và 6h sáng. Tại các bang Georgia, Florida, Pennsylvania và New York, hoạt động bỏ phiếu sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian từ 6h đến 7h, trong khi tại Ohio và Bắc Carolina, cử tri sẽ bắt đầu bỏ phiếu từ 6h30.

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa theo từng đợt trên khắp cả nước, sớm nhất là vào lúc 18h (giờ Mỹ, tức 6h ngày 4/11 theo giờ Việt Nam) tại Indiana và Kentucky. Hoạt động bỏ phiếu tại Michigan kết thúc lúc 20h, tại Kansas là 19h theo giờ địa phương.

Alaska là nơi kết thúc bỏ phiếu muộn nhất, vào khoảng 1h sáng 4/11 (giờ Mỹ, tức 13h theo giờ Việt Nam).

Tính đến ngày 2/11, hơn 57 triệu lá phiếu đã được bỏ sớm tại 47 tiểu bang và Washington.

Thời điểm công bố kết quả

Những kết quả đầu tiên có thể bắt đầu được công bố khi các điểm bỏ phiếu dần đóng cửa. Sau đó, kết quả sẽ tiếp tục cập nhật trong suốt tối 3/11 và ngày 4/11.

Tuy nhiên, những kết quả đầu tiên được công bố không đồng nghĩa với việc người chiến thắng đã được xác định

Các quan chức bầu cử sẽ công bố số phiếu khi các lá phiếu được xử lý, trong khi các cơ quan truyền thông - chẳng hạn như hãng tin AP - sẽ phân tích kết quả để đưa ra dự báo về người chiến thắng.

Đối với những cuộc đua sít sao, có thể mất hàng giờ, thậm chí hàng ngày mới xác định được kết quả.

Một số cuộc đua có thể kéo dài hơn nữa. Tại Georgia, nếu không có ứng cử viên Thượng viện nào giành được đa số phiếu, cuộc đua sẽ chuyển sang vòng bầu cử bổ sung vào ngày 1/12.

Các kết quả ban đầu có thể tạo ra cái nhìn sai lệch về kết quả chung cuộc. Do cử tri đảng Cộng hòa thường ít chọn hình thức bỏ phiếu qua thư hơn so với cử tri đảng Dân chủ, nên tại một số tiểu bang, các ứng viên đảng Cộng hòa có thể tạm thời chiếm ưu thế, trước khi các lá phiếu được kiểm đếm sau đó làm thu hẹp hoặc đảo ngược khoảng cách dẫn trước này. Hiện tượng này được gọi là “ảo ảnh đỏ”. Tại những tiểu bang ưu tiên kiểm đếm phiếu bầu qua thư trước, tình thế có thể diễn ra theo chiều hướng ngược lại.