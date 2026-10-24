Người muốn giảm cân có nên bỏ bữa sáng?

Nội dung 1. Bỏ bữa sáng có giúp giảm cân không? 2. Vì sao không nên bỏ bữa sáng một cách tùy tiện? 3. Nên ăn sáng thế nào để kiểm soát cân nặng?

Nhiều người cho rằng bỏ bữa sáng sẽ giúp giảm lượng calo nạp vào, từ đó giảm cân nhanh hơn. Tuy nhiên, hiệu quả của cách làm này không giống nhau ở tất cả mọi người. Thay vì chỉ tập trung vào việc bỏ một bữa ăn, cần chú ý đến chất lượng thực phẩm, thói quen ăn uống và tổng năng lượng cơ thể nhận được trong ngày.

1. Bỏ bữa sáng có giúp giảm cân không?

Một số nghiên cứu cho thấy người bỏ bữa sáng có thể giảm cân nhiều hơn một chút trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, các kết quả chưa đủ nhất quán để khẳng định bỏ bữa sáng là phương pháp giảm cân hiệu quả lâu dài. Một thử nghiệm trên người trưởng thành thừa cân cũng không ghi nhận sự khác biệt đáng kể về giảm cân giữa nhóm được khuyến nghị ăn sáng và nhóm được khuyến nghị bỏ bữa sáng.

Về nguyên tắc, cân nặng chịu ảnh hưởng bởi sự cân bằng giữa năng lượng nạp vào và năng lượng cơ thể tiêu hao. Nếu bỏ bữa sáng nhưng sau đó ăn nhiều hơn vào bữa trưa, bữa tối hoặc ăn vặt thường xuyên, tổng năng lượng trong ngày có thể không giảm.

Ngược lại, nếu bỏ bữa sáng khiến cơ thể mệt mỏi, khó tập trung hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, thì đây không phải là lựa chọn phù hợp. Vì vậy, không nên xem việc bỏ bữa sáng là điều kiện bắt buộc để kiểm soát cân nặng.

2. Vì sao không nên bỏ bữa sáng một cách tùy tiện?

Sau một đêm ngủ, bữa sáng là cơ hội để bổ sung năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động buổi sáng. Với người có lịch học tập, làm việc hoặc vận động nhiều, ăn sáng phù hợp có thể giúp duy trì sự tỉnh táo và hạn chế cảm giác đói quá mức.

Thay vì bỏ bữa sáng, nên ưu tiên những món ăn đa dạng, vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng vừa giúp no lâu. Ảnh: Vũ Thuỷ.

Nếu thường xuyên bỏ bữa sáng để giảm cân nhưng lại ăn uống thiếu cân đối trong phần còn lại của ngày, cơ thể có thể không được cung cấp đủ protein, vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng cần thiết. Việc ăn quá ít cũng có thể khiến người ăn khó duy trì thói quen lành mạnh lâu dài.

Đặc biệt, trẻ em và thanh thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển cần được cung cấp đủ năng lượng và dinh dưỡng. Không nên tự ý bỏ bữa hoặc ăn kiêng để giảm cân khi chưa có hướng dẫn phù hợp từ chuyên gia y tế.

3. Nên ăn sáng thế nào để kiểm soát cân nặng?

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia: Để giảm cân, vẫn nên ăn đủ bữa sáng và ít nhất có 3 bữa/ngày. Bữa sáng chiếm khoảng 20-30% năng lượng khẩu phần, bữa trưa 30-35%, bữa tối cũng chỉ nên 30-35%. Đồng thời nên có chế độ luyện tập ít nhất 60 phút/ngày để góp phần giảm cân và bổ sung probiotic loại tốt giúp hạn chế tăng cân.

Thay vì bỏ bữa sáng, nên ưu tiên những món ăn cân đối, vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng vừa giúp no lâu. Một bữa sáng có thể kết hợp:

Thực phẩm giàu protein: trứng, sữa, sữa chua không đường, thịt nạc hoặc đậu phụ.

Nguồn tinh bột: bánh mì, yến mạch, khoai hoặc các loại ngũ cốc phù hợp.

Rau củ và trái cây: bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Chẳng hạn, có thể ăn bánh mì với trứng và một phần trái cây; yến mạch kết hợp với sữa và chuối; hoặc một bát phở có thịt cùng rau. Nên hạn chế các món chứa nhiều đường bổ sung, đồ uống ngọt và thực phẩm chiên rán thường xuyên.

Bên cạnh đó, cần duy trì các bữa ăn đều đặn, uống đủ nước, vận động phù hợp và ngủ đủ giấc. Không nên cố nhịn đói hoặc cắt giảm quá mức lượng thức ăn chỉ để cân nặng thay đổi nhanh.

Một chế độ ăn cân đối, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và duy trì được lâu dài quan trọng hơn việc loại bỏ một bữa ăn. Nếu lo ngại về cân nặng, nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được hướng dẫn phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.