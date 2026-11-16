Người mua vàng lỗ tới 7 triệu đồng/lượng sau 1 tuần

Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay là 3.876,21 USD (cập nhật lúc 06:00:41 16/11/2026), giảm 0,17% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 6,77 USD/ounce.

Giá vàng thế giới vẫn chìm trong “sắc đỏ” sau một tuần nhiều biến động.

Khảo sát hàng tuần của Kitco cho thấy giới phân tích Phố Wall nghiêng rõ về kịch bản giá vàng tiếp tục giảm trong tuần 16-20/11.

Giá vàng trong nước ổn định trong khi thế giới vẫn tiếp đà giảm.

Trong 13 chuyên gia tham gia, 62% dự báo vàng giảm, 23% cho rằng giá đi ngang hoặc chưa rõ xu hướng, và chỉ 15% kỳ vọng giá tăng trở lại. Tâm lý bi quan chiếm ưu thế sau khi vàng liên tục mất các mốc hỗ trợ và rơi xuống dưới 3.900 USD/ounce.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex nhận định lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến cùng dữ liệu việc làm tích cực đã đẩy lãi suất và kỳ vọng lãi suất tăng, gây sức ép lên kim loại quý, khiến mặt hàng này giảm khoảng 4,5% trong tuần qua.

Ông cảnh báo, vàng chưa có dấu hiệu tạo đáy và có thể giảm về 3.750 USD, thậm chí 3.500 USD nếu ngưỡng hỗ trợ này bị phá vỡ.

Cùng quan điểm, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro dự báo, giá vàng tiếp tục suy yếu do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến sát 5%.

Ông cho rằng, kim loại quý có thể giảm về 3.300 USD, trừ khi Fed phát tín hiệu làm dịu kỳ vọng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 12/2026.

Nhà đầu tư cá nhân cũng bớt lạc quan. Trong 160 lượt bình chọn, 42% dự báo giá tăng, 38% dự báo giảm và 21% cho rằng thị trường đi ngang hoặc tích lũy. So với tuần trước, tỷ lệ dự báo tăng giảm mạnh từ 68% xuống 42%, còn nhóm dự báo giảm tăng từ 15% lên 38%. Dù vậy, nhóm kỳ vọng giá phục hồi vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Thị trường đang chờ biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed, dự kiến công bố ngày 18/11 (theo giờ Mỹ), cùng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ như doanh số bán lẻ, doanh số nhà chờ bán, đơn xin trợ cấp thất nghiệp và tâm lý người tiêu dùng Michigan.

Nếu lạm phát tiếp tục cao và kinh tế duy trì sức tăng trưởng, đồng USD cùng lợi suất trái phiếu Mỹ có thể gây thêm áp lực lên giá vàng. Ngược lại, dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt hoặc thị trường lao động suy yếu có thể hỗ trợ kim loại quý phục hồi.

Trong nước, chốt phiên 15/11, giá vàng miếng đi ngang. Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý cùng giao dịch ở ngưỡng 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. Riêng chiều mua vào của Bảo Tín Mạnh Hải cao hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng đi ngang ở tất cả các thương hiệu. Cụ thể, SJC giao dịch ở mức 133,3- 137,3 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết ở mức 133,5- 137,5 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch ở mức 132,7 - 136,9 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch ở mức 134,5- 137,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm 3,5 triệu đồng so với cuối tuần trước. Do chênh lệch giá mua - bán vẫn được duy trì 3 triệu đồng/lượng, người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng.

Vàng nhẫn 9999 giảm 3,2 triệu đồng sau một tuần. Chênh lệch mua - bán vẫn duy trì 4 triệu đồng nên người mua sau một tuần bị lỗ đến 7 triệu đồng/lượng.

So với vùng đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1 năm nay, giá bán vàng miếng SJC cũng thấp hơn đỉnh 53,8 triệu đồng/lượng, tương đương 28,1%; còn vàng nhẫn giảm 54,9 triệu đồng/lượng, tương đương 28,6%.