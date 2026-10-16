Người mua vàng bạc lỗ nặng thế nào?

Các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ… niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Tuy nhiên, so với mức đỉnh 190,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra từng ghi nhận vào tháng 3/2026, giá vàng miếng SJC hiện thấp hơn tới 47,6 triệu đồng/lượng, tương đương gần 25%.

Nếu một người bỏ ra 190,9 triệu đồng/lượng vàng miếng SJC ở vùng đỉnh và bán lại theo giá mua vào sáng 16/10, số tiền thu về chỉ còn 140,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoản lỗ lên tới 50,6 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 26,5% số vốn ban đầu.

Với người mua 5 lượng vàng ở vùng giá này, khoản lỗ tạm tính lên tới 253 triệu đồng. Nếu mua 10 lượng, số tiền chênh lệch đã vượt 500 triệu đồng.

Người mua vàng bạc lỗ nặng từ đầu năm vì giá giảm (ảnh: NY).

Tương tự, giá bạc các thương hiệu Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu niêm yết sáng nay ở mức 53 - 55 triệu đồng/kg mua vào - bán ra.

Nếu người mua bạc từ vùng đỉnh 120 triệu đồng/kg cách đây nửa năm bán ra hôm nay lỗ hơn 50% lên đến 67 triệu đồng/kg.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.680 - 26.060 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với ngày hôm qua.