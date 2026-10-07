Người mua sắm 'thông thái' tại Việt Nam chi tiêu cao hơn 44%

Báo cáo “Người tiêu dùng thông thái trong thương mại điện tử Đông Nam Á 2026” ghi nhận mức chi tiêu hằng tháng của nhóm này cao hơn 44% so với người mua sắm phổ thông. Mức chênh lệch này vượt bình quân khu vực Đông Nam Á (31%), đứng thứ hai sau Philippines.

Báo cáo cũng ghi nhận khoảng chênh lệch chi tiêu giữa hai nhóm tại Việt Nam đạt 2,2 tỷ USD mỗi năm, cao thứ hai trong khu vực.

Ông Simon Torring, Đồng sáng lập Cube nhấn mạnh về các số liệu nổi bật của Người tiêu dùng Thông thái tại Việt Nam

Ưu tiên giá trị và quyền lợi khi mua hàng

Theo tiêu chí của báo cáo, người mua sắm được xếp vào nhóm “thông thái” khi đạt điểm cao hơn mức trung vị khu vực ở cả 4 khía cạnh: xác minh, tối ưu giá trị, quyền lợi và bảo vệ, năng lực số.

Tại Việt Nam, 22% người mua sắm trực tuyến chỉ còn thiếu 1 trong 4 tiêu chí để đạt ngưỡng này. Thiếu kỹ năng xác minh sản phẩm là khoảng trống phổ biến nhất, chiếm 36%. Như vậy, tổng cộng 47% người mua sắm trực tuyến tại Việt Nam thuộc nhóm thông thái hoặc tiệm cận nhóm này.

Nhóm người mua sắm thông thái có tần suất mua hàng trực tuyến cao: 72% mua sắm vài lần mỗi tuần; 59% dành hơn một nửa ngân sách mua sắm cho các gian hàng chính hãng; 54% sẵn sàng trả thêm để được bảo vệ tốt hơn.

Báo cáo cũng cho thấy người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng dành thêm thời gian để có mức giá tốt. Cụ thể, 47% chấp nhận chờ giao hàng lâu hơn để nhận ưu đãi, 38% đợi các đợt khuyến mãi và 33% dành thời gian so sánh giá. Tuy nhiên, chỉ 12% chấp nhận giảm mức bảo đảm về tính xác thực của sản phẩm, bảo hành hoặc chính sách đổi trả để mua rẻ hơn.

Thương hiệu cần xây dựng niềm tin lâu dài

Ông Đỗ Cao Quốc Huy, Giám đốc Bán lẻ và Ngành hàng Lazada Việt Nam, cho rằng khi người tiêu dùng thay đổi, cách thương hiệu tăng trưởng cũng cần thay đổi. Giảm giá sâu trong các đợt khuyến mãi lớn chỉ tạo cú hích doanh số ngắn hạn. Về lâu dài, thương hiệu cần xây dựng niềm tin, hiện diện phù hợp trong quá trình người tiêu dùng tìm hiểu và quyết định mua hàng. Đây cũng là định hướng chiến lược của Lazada trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Đỗ Cao Quốc Huy, Giám đốc Bán lẻ và Ngành hàng Lazada Việt Nam

Theo dữ liệu Lazada công bố về đợt Siêu Sale 9-9, các đơn hàng trên 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) đóng góp 42% tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) toàn sàn. Cứ 4 đơn hàng có 3 đơn phát sinh từ hệ thống gian hàng chính hãng LazMall.

GMV của LazMall tăng hơn 10 lần so với ngày thường; giá trị đơn hàng trung bình trên toàn nền tảng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Điện tử và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) là các ngành hàng dẫn đầu doanh số.

Báo cáo do Cube thực hiện với sự đồng hành chiến lược của Lazada, khảo sát 6.000 người mua sắm trực tuyến từ 18 đến 61 tuổi tại 6 thị trường: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Indonesia.