Chia sẻ về vấn đề này, ngày 28/11 tại TP.HCM trong lễ ra mắt ứng dụng học bất động sản thực chiến Mr Tú, ThS Trương Anh Tú, Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Đô thị và Bất động sản (UPI) cho rằng khoảng trống kiến thức trước giao dịch là một trong những nguyên nhân khiến người mua dễ rơi vào thế bị động.

Theo ông Tú, qua quá trình làm việc ở nhiều vị trí trong ngành bất động sản, từ nhà đầu tư, môi giới đến quản lý đội ngũ, ông nhận thấy người mua nhà lần đầu thường gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận thông tin thị trường. Không ít người ngại hỏi người thân vì không muốn tiết lộ khả năng tài chính, ngại trao đổi với người trong nghề vì sợ bị đánh giá thiếu hiểu biết.

ThS Trương Anh Tú, Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Đô thị và Bất động sản (UPI) chia sẻ tại chương trình.

Trong khi đó, những thông tin được truyền miệng hoặc chia sẻ trên mạng xã hội đôi khi chưa được kiểm chứng đầy đủ. Ở chiều ngược lại, áp lực phải phản hồi nhanh và thuyết phục khách hàng cũng có thể khiến một số môi giới cung cấp thông tin chưa được xác minh rõ ràng. Những nội dung mới chỉ dừng ở mức dự kiến nhưng nếu được truyền đạt như một cam kết chắc chắn có thể khiến khách hàng đưa ra quyết định sai lệch.

Theo ông Tú, thay vì chỉ tập trung tìm kiếm sản phẩm phù hợp, người mua cần đánh giá toàn diện khả năng tài chính, tiến độ thanh toán, tính pháp lý và những chi phí có thể phát sinh trong quá trình sở hữu bất động sản.

Chẳng hạn, với một gia đình mua căn hộ để ở, việc đối chiếu lịch thanh toán với dòng tiền tích lũy có thể giúp nhận diện những thời điểm thiếu hụt tài chính. Với người mua bất động sản để cho thuê, cần tìm hiểu mức giá thuê thực tế của những căn tương đồng, thời gian bỏ trống và các khoản chi phí mà chủ sở hữu phải chi trả, thay vì chỉ dựa vào mức lợi nhuận kỳ vọng được giới thiệu.

Ông Tú cũng cho rằng người mua cần biết mình phải kiểm tra những gì, đặt câu hỏi nào và đâu là thông tin cần được xác nhận bằng tài liệu cụ thể. Đây cũng là lý do ông xây dựng App Mr Tú với các nội dung học tập, tình huống thực tế dành cho người mua nhà, nhà đầu tư và môi giới bất động sản.

Theo ông, việc đưa các tình huống giao dịch vào hoạt động học tập có thể giúp người tham gia thị trường nhận diện những vấn đề thường gặp, từ đó chủ động hơn khi tiếp cận một sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên, kiến thức từ các nền tảng trực tuyến chỉ mang tính hỗ trợ; với những vấn đề liên quan đến pháp lý, hợp đồng và quyền lợi tài sản, người mua vẫn cần kiểm tra hồ sơ, đối chiếu quy định hiện hành và tham vấn chuyên gia có chuyên môn khi cần thiết.

Đáng chú ý, trách nhiệm hạn chế rủi ro trong giao dịch không chỉ thuộc về người mua. Người bán và môi giới cũng cần bảo đảm tính chính xác, minh bạch của thông tin cung cấp cho khách hàng. Khi những nội dung về pháp lý, tiến độ, điều kiện thanh toán hay cam kết được làm rõ ngay từ đầu, các bên sẽ có cơ sở tốt hơn để đưa ra quyết định và hạn chế những bất đồng phát sinh.