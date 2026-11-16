Người mua nhà đẩy mạnh săn 'hàng cắt lỗ' với dòng tiền 4-10 tỷ đồng

Giữa năm 2025, những căn hộ cùng diện tích tại một dự án ở khu vực Mỹ Đình (Hà Nội) mà anh Đức Hoàng tìm mua có giá khoảng 9 tỷ đồng. Đến nay, một căn hộ mà anh đang thương lượng đã được chủ nhà giảm giá từ 9,2 tỷ đồng xuống còn 7,9 tỷ đồng.

Lợi thế của người cầm tiền

Gia đình anh Hoàng đang có kế hoạch chuyển từ nhà trong ngõ sang chung cư khi chuẩn bị có thêm thành viên. Trước đây, giá nhà neo cao khiến kế hoạch mua nhà liên tục bị trì hoãn. Nhưng kể từ đầu năm 2026, thị trường mở ra nhiều cơ hội hơn.

"Việc chung cư giảm giá trong khoảng một năm nay là điều vợ chồng tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi đang kỳ vọng thương lượng thêm với chủ nhà để giảm thêm 500-700 triệu, điều này giúp khoản vốn tôi phải vay giảm xuống còn dưới 1,5 tỷ đồng. Mức vay này phù hợp với điều kiện thu nhập của gia đình tôi", anh Hoàng chia sẻ với VnBusiness.

Cơ hội săn nhà giá tốt đang mở ra với các nhà đầu tư sẵn tiền mặt.

Tại thị trường căn hộ TP.HCM, cơ hội thương lượng cũng xuất hiện ở nhiều dự án trên thị trường thứ cấp. Chị Hương, nhân viên truyền thông tại TP.HCM, cho biết vợ chồng chị đang rất “kết” một căn hộ trên 100m2, có 3 phòng ngủ tại khu vực Bình Trưng, nhưng vẫn chưa quyết định mua vì giá chưa giảm như kỳ vọng.

Căn hộ mà chị Hương đang quan tâm ban đầu được chào bán 9 tỷ đồng nhưng không tìm được khách. Khi chủ nhà cần tiền giải quyết công việc, giá tiếp tục giảm 500 triệu đồng và hiện chấp nhận giao dịch ở mức 8 tỷ đồng nếu gặp khách thiện chí.

"Giá căn hộ đã hạ nhiệt và cơ hội của người mua lúc này rất lớn, đặc biệt là người có tài chính đủ mạnh. Tuy nhiên, với số tiền tích lũy khoảng 6 tỷ, khoản vay thêm vẫn khiến chúng tôi phải cân nhắc và cố gắng đàm phán để chủ nhà giảm giá thêm. Trong quá trình tìm hiểu, tôi nhận thấy không riêng căn hộ, nhà phố cũng đang giảm vài trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi căn", chị Hương cho biết.

Những câu chuyện thực tế phản ánh sự thay đổi tương quan trên thị trường. Nếu trước đây, người mua thường phải cạnh tranh để giành quyền sở hữu những căn hộ có vị trí tốt, thì hiện nay, tại một số phân khúc, người bán mới là bên chủ động tìm kiếm khách hàng. Đặc biệt, những người mua có sẵn tiền mặt đang có thêm dư địa lựa chọn và thương lượng.

Giá giảm chưa đủ để quyết định xuống tiền

Thực tế tại TP.HCM cho thấy mức điều chỉnh giá không còn chỉ dừng ở vài phần trăm. Tại quận Bình Tân, một căn nhà từng được khách trả 10,6 tỷ đồng vào năm trước nhưng chủ nhà từ chối, nay giao dịch quanh mức 9,4 tỷ đồng, giảm hơn 11%. Ở Bình Thạnh, một căn nhà từng được hỏi mua 13 tỷ đồng nhưng không bán, sau đó chủ nhà chấp nhận mức 12 tỷ đồng, giảm gần 8%.

Khảo sát tại một số dự án cũng cho thấy mức điều chỉnh khá đáng kể. The Nassim Thảo Điền giảm 17% so với tháng 12/2025, Imperia An Phú giảm hơn 18% so với tháng 4 và Cantavil An Phú giảm 18% so với tháng 2. Mức giảm cụ thể phụ thuộc diện tích, tầng, hướng nhìn, nội thất và tình trạng từng căn hộ.

Trong bối cảnh thanh khoản chậm, giá giao dịch thực tế có thể thấp hơn giá rao bán. Theo ghi nhận trên thị trường, mức thương lượng giảm khoảng 10% so với giá chào bán đang xuất hiện phổ biến hơn, thay vì chỉ 2-3% như trước.

Với bất động sản được rao 10 tỷ đồng, người mua có thể đàm phán về khoảng 9 tỷ đồng. Những trường hợp chủ nhà chịu áp lực tài chính lớn, mức giảm thậm chí có thể lên tới 20-30%.

Dù cơ hội thương lượng được mở rộng, tâm lý thận trọng vẫn chi phối quyết định của nhiều người mua. Nguyên nhân không chỉ nằm ở câu hỏi giá đã đủ thấp hay chưa, mà còn ở khả năng duy trì dòng tiền sau khi sở hữu bất động sản.

Với người có sẵn tiền mặt, lợi thế lớn nhất là không phải phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng và có thể nhanh chóng hoàn tất giao dịch khi gặp tài sản phù hợp. Tuy nhiên, ngay cả nhóm khách hàng này cũng cần cân nhắc chi phí cơ hội của khoản tiền bỏ ra, khả năng thanh khoản và triển vọng khai thác tài sản.

Ông Tạ Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Việt Á Real, cho biết thị trường thứ cấp đã xuất hiện giao dịch nhưng chưa thực sự sôi động, chủ yếu đến từ khách hàng mua ở thực. Những căn hộ có pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ hồng và vị trí thuận tiện vẫn được quan tâm. Ngược lại, áp lực tài chính cuối năm khiến một bộ phận chủ nhà phải giảm giá để thu hồi vốn.

Trong khi đó, PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, đánh giá trong bối cảnh giá nhà điều chỉnh nhưng chi phí vốn vay có xu hướng tăng, người mua sử dụng đòn bẩy tài chính cần đặc biệt thận trọng.

Tổng nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi hàng tháng chỉ nên chiếm tối đa 30-35% tổng thu nhập gia đình. Đồng thời, người mua cần duy trì quỹ dự phòng đủ trang trải 6-12 tháng sinh hoạt trong trường hợp lãi suất tăng thêm 2-3 điểm phần trăm.

Chẳng hạn, với khoản vay 1,5 tỷ đồng trong thời hạn 20 năm, ở mức lãi suất 10%/năm, số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng khoảng 14,5 triệu đồng. Nếu lãi suất tăng lên 15%/năm, khoản thanh toán có thể lên tới 19,8 triệu đồng. Chênh lệch hơn 5 triệu đồng mỗi tháng là áp lực không nhỏ đối với những gia đình có thu nhập trung bình.

Đặc biệt, với bất động sản hình thành trong tương lai, việc kiểm tra năng lực tài chính chủ đầu tư, tiến độ thi công, khả năng bàn giao và các ngân hàng tham gia tài trợ dự án cũng không thể bỏ qua.

Có thể thấy, thị trường điều chỉnh đang tạo ra một nghịch lý: người có tiền mặt có nhiều cơ hội mua nhà hơn nhưng không phải ai cũng sẵn sàng xuống tiền. Sau giai đoạn giá tăng nhanh, người mua ngày càng quan tâm đến giá trị thực, khả năng sử dụng và tính thanh khoản thay vì chỉ kỳ vọng giá tiếp tục đi lên.