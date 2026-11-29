Việc Quốc hội chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới đã mở ra hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân.

Đáng chú ý, luật mới mở rộng các trường hợp được xem xét cấp sổ đỏ đối với đất không có giấy tờ, đất có nguồn gốc lấn chiếm, được giao không đúng thẩm quyền, sử dụng sai mục đích và đất nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên.

Người mua đất giấy tờ viết tay có cơ hội được cấp sổ đỏ từ 1-7-2027. Ảnh minh họa

Trong đó, đáng chú ý là Điều 66 quy định việc cấp giấy chứng nhận với các trường hợp đất không có giấy tờ.

Cụ thể, trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ trước ngày 1-7-2014, người sử dụng đất có thể được xem xét cấp giấy chứng nhận nếu đáp ứng các điều kiện luật định và không thuộc những trường hợp bị loại trừ như lấn, chiếm đất hoặc giao đất trái thẩm quyền.

Một thay đổi đáng kể so với Luật Đất đai năm 2024 là quy định mới không còn xuất hiện cụm từ “phải được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp” như trước. Điều chỉnh này góp phần tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xác định điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Không chỉ tháo gỡ cho các trường hợp đất sử dụng ổn định nhưng không có giấy tờ, Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2026 còn đề cập đến những trường hợp đất có nguồn gốc lấn chiếm hoặc được giao không đúng thẩm quyền.

Đối với đất có nguồn gốc lấn, chiếm nhưng đã được sử dụng ổn định để ở trước ngày 1-7-2014, người dân sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận nếu tại thời điểm thực hiện thủ tục, cơ quan chức năng kiểm tra và xác định thửa đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Tương tự, đối với trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1-8-2024, nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Chính phủ thì người sử dụng đất vẫn có thể thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Đặc biệt, một trong những nội dung được người dân quan tâm là quy định tháo gỡ vướng mắc đối với các giao dịch nhận chuyển quyền sử dụng đất bằng giấy tờ viết tay.

Theo luật mới, những người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1-8-2024 nhưng chưa hoàn tất thủ tục chuyển quyền cũng có thể được xem xét cấp giấy chứng nhận nếu thuộc các trường hợp và đáp ứng điều kiện tương ứng.

Đây là thay đổi có ý nghĩa với những người đã mua đất bằng giấy viết tay, nhận chuyển nhượng và sử dụng đất trong thời gian dài nhưng chưa thể hoàn tất thủ tục pháp lý.

Các quy định mới mở rộng cơ hội cấp giấy chứng nhận cho người dân, nhất là những trường hợp có quá trình sử dụng đất lâu năm nhưng hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh.