Chiều 18/11, phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mường Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes) và 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ) tiếp tục phần thẩm vấn.

Trong giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra đã trực tiếp làm việc với 504/519 khách hàng mua căn hộ tại dự án gồm: CT6A là 43/43 khách hàng; CT6B là 23/25 khách hàng; CT6C là 433/437 khách hàng và khu nhà thấp tầng là 5/14 khách hàng. Qua đó, cơ quan điều tra đã thu thập các tài liệu, chứng từ liên quan đến việc mua bán căn hộ như: Hợp đồng mua bán, phiếu thu tiền, hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản bàn giao nhà và các tài liệu có liên quan khác.

Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Thản và các bị cáo là cựu cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông (cũ).

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền của 519 khách hàng đã trả khi mua 519 căn hộ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) là hơn 590 tỷ đồng, bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng mà khách hàng nộp khi mua căn hộ.

Tại bản kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự đối với ngành, lĩnh vực xây dựng thành phố Hà Nội (viết tắt là Hội đồng định giá tài sản) nêu rõ: Tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại Dự án CT6 Kiến Hưng là hơn 2.047 tỷ đồng (trong đó 506 căn hộ chung cư có tổng giá trị hơn 1.856 tỷ đồng, 13 căn hộ liền kề có tổng giá trị hơn 190 tỷ đồng).

Khi được Hội đồng xét xử hỏi, các bị hại đều trình bày rằng, họ đã sinh sống ở các căn hộ nhiều năm nhưng không được cấp sổ đỏ. Thời điểm ký hợp đồng mua bán, họ không biết các căn hộ tại Dự án CT6 Kiến Hưng xây sai quy hoạch, và đều tin tưởng bị cáo Lê Thanh Thản xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt.

Hơn 100 bị hại tham dự phiên tòa.

Ông Phạm, một bị hại đại diện cho cư dân tầng 2 và tầng 3 trình bày, thời điểm mua căn hộ ở tòa CT6 Kiến Hưng, ông có đến văn phòng của bị cáo Lê Thanh Thản ở Khách sạn Mường Thanh và được bị cáo Thản cho biết, dự án xây dựng đúng quy hoạch và thiết kế.

Tuy nhiên từ khi nhận bàn giao căn hộ đến nay, ông chưa được cấp sổ đỏ. Sau hai năm sinh sống ở tòa CT6, ông mới biết căn hộ không được cấp sổ đỏ do xây dựng sai phép.

Đại diện cư dân tầng 2 và tầng 3 đề nghị chính quyền xem xét cấp sổ đỏ cho các căn hộ. Trường hợp buộc phải di dời, người dân đề nghị được định giá căn hộ theo mức giá tại kết luận của Hội đồng định giá tài sản.

Theo ông Phạm, trong nhiều năm sinh sống tại tòa CT6, các vấn đề về an toàn phòng cháy, chữa cháy và an ninh không xảy ra sự cố gì. Cư dân tầng 2 và tầng 3 mong muốn được tiếp tục ở lại tòa CT6 và được cấp sổ đỏ.

Một bị hại khác là bà Nguyên trình bày, thời điểm mua nhà ở tòa CT6 thì dự án này được nhiều người mua nên bà phải mua giá chênh lệch. Bà cũng mong được cấp sổ đỏ cho căn hộ của mình với lý do, nếu bị cáo Lê Thanh Thản bị tuyên án phải khắc phục ở 12 dự án khác thì doanh nghiệp của bị cáo không đủ tiền thi hành án, ai bảo đảm quyền lợi của các hộ dân.

Trước Hội đồng xét xử, nhiều bị hại khác cũng trình bày đồng quan điểm với ông Phạm và bà Nguyên. Trước ý kiến của các bị hại, khi được Hội đồng xét xử hỏi, đại diện UBND TP Hà Nội khẳng định, quyền lợi của các hộ dân sẽ được đảm bảo đầy đủ.

Trình bày tại tòa, đại diện UBND TP Hà Nội thông tin, HĐND TP Hà Nội vừa ban hành nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết này có ý nghĩa rất lớn, giúp bảo vệ lợi ích, an toàn cho người dân. Đồng thời cũng mang tính răn đe, xử lý các dự án sai phạm khác trên địa bàn thành phố.