Anh Mua Mí Dình giới thiệu cho khách du lịch về sản phẩm bạc do gia đình anh chế tác

Gìn giữ nghề chạm bạc truyền thống

Lao Xa từ lâu được biết đến là một trong những nơi lưu giữ nghề chạm bạc truyền thống của đồng bào Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Với người Mông, trang sức bằng bạc không chỉ có giá trị sử dụng mà còn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần.

Tại Lao Xa, gia đình nghệ nhân Mua Sè Sính là một trong những gia đình có nhiều thế hệ gắn bó với nghề chạm bạc. Ông Sính được cha mẹ truyền dạy kỹ thuật chế tác từ khi còn nhỏ, đến nay đã hơn 50 năm làm nghề.

Dù tuổi cao nhưng ông vẫn dành thời gian truyền nghề cho con cháu, vừa để giữ nghề của gia đình, vừa góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc của người Mông.

Trong số 8 người con còn sống của ông, có 6 người theo nghề chạm, khắc bạc. Cùng với anh em, con cháu trong dòng họ, xưởng sản xuất của gia đình ông thường xuyên có nhiều người tham gia.

Trong số đó có anh Mua Mí Dình là con trai thứ 6 của ông Sính. Anh Dình học chế tác bạc từ năm 14-15 tuổi, đến nay đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề.

Anh Dình cho biết, nghề chạm bạc đòi hỏi người thợ phải có đôi tay khéo léo và sự kiên trì. Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn, từ nung chảy, đổ khuôn, dát mỏng, đến tạo hình, chạm khắc hoa văn, chỉnh sửa và đánh bóng. Mỗi công đoạn đều cần sự tỉ mỉ, am hiểu đặc tính nguyên liệu để vừa đảm bảo chất lượng, vừa giữ được nét hoa văn truyền thống.

Theo anh Dình, trước đây, nghề chạm bạc của gia đình chủ yếu phục vụ bà con trong vùng. Những năm gần đây, nhiều khách đến Đồng Văn du lịch đã tìm đến Lao Xa mua sản phẩm. Vì thế, xưởng chạm bạc của gia đình anh vừa là nơi sản xuất, vừa trở thành điểm dừng chân để du khách tìm hiểu nghề thủ công truyền thống của người Mông.

“Ngoài các mẫu trang sức truyền thống phục vụ người dân địa phương, để đáp ứng thị hiếu của khách hàng trẻ cũng như khách du lịch đến tham quan và mua sắm, anh Dình thiết kế thêm những sản phẩm có kiểu dáng hiện đại”, anh Dình chia sẻ.

Giá sản phẩm phụ thuộc vào lượng bạc sử dụng, độ cầu kỳ của hoa văn và thời gian chế tác. Một chiếc nhẫn đơn giản có thể hoàn thành trong một buổi, giá khoảng 300.000-400.000 đồng; vòng tay thường mất từ 1 đến 2 ngày, có giá khoảng 700.000-800.000 đồng. Những chiếc kiềng cổ lớn, nhiều chi tiết cầu kỳ có thể mất nhiều ngày, thậm chí cả tháng để hoàn thiện, giá lên đến hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Những ngôi nhà cổ với kiến trúc trình tường ở Lao Xa

Phát huy giá trị văn hóa bản địa, xây dựng làng du lịch cộng đồng

Những năm gần đây, du khách đến thôn Lao Xa không chỉ tìm hiểu nghề chạm bạc mà họ còn tham quan những ngôi nhà cổ với kiến trúc nhà trình tường trăm năm tuổi trong làng.

Nhà trình tường ở Lao Xa thường có cấu trúc ba gian, tường đất dày, mái lợp ngói âm dương, xung quanh là hàng rào đá. Toàn thôn hiện còn hơn 50 nếp nhà truyền thống được người dân gìn giữ. Trong đó, 12 ngôi nhà có tuổi đời từ 70 đến hơn 110 năm vẫn còn tương đối nguyên vẹn.

Chị Bùi Thanh Huyền, một trong những thành viên của nhóm du lịch đến từ Hải Phòng, cho biết trong chuyến du lịch Đồng Văn tháng 11/2026 này, nhóm chị đã tìm đến Lao Xa để mua một số sản phẩm bạc làm kỷ niệm và làm quà cho người thân.

"Đến Lao Xa, chúng tôi rất ấn tượng với những sản phẩm bạc được chế tác thủ công bởi mỗi món đồ đều có nét riêng. Chúng tôi cũng rất thích thú khi được tham quan những ngôi nhà cổ trong làng, rất độc đáo”, chị Huyền bày tỏ.

Theo thống kê của địa phương, Lao Xa thu hút khoảng hơn 15.000 lượt khách mỗi năm, mang lại nguồn doanh thu đáng kể từ hoạt động du lịch. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội để người dân phát triển sinh kế từ chính những giá trị văn hóa sẵn có.

Để du lịch phát triển nhưng không làm mai một bản sắc văn hoá dân tộc, xã Sà Phìn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích đồng bào Mông gìn giữ nghề chạm bạc, kết hợp bảo tồn kiến trúc cảnh quan những ngôi nhà cổ và nếp sinh hoạt bản địa, từng bước xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng.

Theo lãnh đạo UBND xã Sà Phìn, xã đã thành lập các tổ, nhóm sở thích để tập hợp những người làm nghề chạm bạc, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ duy trì hoạt động sản xuất. Xã cũng giao Trung tâm Dịch vụ công đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời xây dựng kế hoạch đưa sản phẩm chạm bạc lên các sàn giao dịch điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Việc vận động người dân giữ nghề, khuyến khích thế hệ trẻ học nghề và đổi mới mẫu mã sản phẩm không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế. Đây cũng là hướng đi để nghề chạm bạc trở thành một sản phẩm đặc trưng, gắn với hoạt động trải nghiệm và du lịch tại địa phương.

Mới đây, ngày 30/7/2026, UBND xã Sà Phìn ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND thực hiện Đề án phát triển thôn Lao Xa trở thành làng văn hóa du lịch cộng đồng năm 2026 và giai đoạn 2027–2030.

Kế hoạch đã đề ra nhiều giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn cảnh quan, kiến trúc đặc trưng của đồng bào Mông; đồng thời phát triển du lịch cộng đồng gắn với nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ nghề chạm bạc, bảo tồn nhà cổ.

Theo lãnh đạo xã Sà Phìn, xã kiên định với hướng phát triển lấy du lịch nuôi dưỡng bản sắc văn hoá dân tộc. Theo định hướng này, xã đang từng bước quy hoạch lại không gian du lịch Lao Xa, kết hợp nâng cấp hạ tầng với bảo tồn kiến trúc truyền thống; từ đó tạo cơ hội cho người dân có thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào Mông ở Lao Xa.