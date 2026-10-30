Người mới mua xe, trước khi lái cần làm những gì?

Những ngày đầu cầm lái chiếc xe đầu tay luôn tràn đầy cảm xúc, từ háo hức, kỳ vọng đến hồi hộp hay lo lắng. Với những lái mới, hay người lần đầu tự tay sở hữu một chiếc ôtô, băn khoăn lớn nhất thường là "làm sao để lái đúng cách". Thế nhưng trước khi lái, nhiều người vẫn thường bỏ quên các bước điều chỉnh trang bị trên xe sao cho phù hợp.

Chỉnh ghế thế nào là đúng?

Không ít lái mới thường có xu hướng điều chỉnh ghế sát vô lăng, với suy nghĩ ngồi gần sẽ giúp dễ quan sát và điều khiển xe hơn. Một số khác lại thích ngả lưng ghế về phía sau để có cảm giác thoải mái.

Tuy nhiên, cả 2 tư thế này đều có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát phương tiện nếu được điều chỉnh không đúng.

Đầu tiên, người lái cần điều chỉnh khoảng cách ghế đến bàn đạp. Hãy đặt chân vào bàn đạp phanh, đạp hết hành trình trong điều kiện xe đang đỗ an toàn. Ở vị trí phù hợp, đầu gối vẫn nên có độ chùng nhẹ, không bị duỗi thẳng hoàn toàn.

Khoảng cách ngồi đúng sẽ giúp quá trình điều khiển xe thoải mái hơn. Ảnh: Đan Thanh.

Sau khi tìm được khoảng cách phù hợp, tài xế cần điều chỉnh độ ngả lưng. Tư thế đúng nên giúp phần lưng và vai được tựa vào ghế, đồng thời 2 tay vẫn có thể tiếp cận vô lăng một cách thoải mái.

Để kiểm tra, người lái có thể duỗi thẳng tay về phía trước. Nếu cổ tay có thể đặt lên phần đỉnh vô lăng trong khi vai vẫn tựa vào ghế, khoảng cách giữa người lái và vô lăng đã tương đối phù hợp. Khi đặt tay trở lại vị trí cầm lái thông thường, khuỷu tay sẽ có độ gập nhẹ.

Chiều cao ghế cũng là yếu tố cần lưu ý. Người lái nên điều chỉnh sao cho có thể quan sát rõ mặt đường phía trước, bảng đồng hồ và các khu vực cần thiết, nhưng không để đầu quá sát trần xe.

Theo Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc Mỹ (NHTSA) khuyến nghị, khoảng cách từ ngực đến tâm vô lăng nên đạt tối thiểu khoảng 25 cm nhằm giảm nguy cơ chấn thương khi túi khí vô lăng bung ra.

Vô lăng cầm ra sao?

Sau khi điều chỉnh ghế ngồi, chủ xe lần đầu nên quan tâm đến vị trí và cách cầm vô lăng.

Trên nhiều mẫu ôtô hiện đại, vô lăng có khả năng điều chỉnh theo 2 hướng, gồm lên xuống và tiến lùi. Người lái nên tìm vị trí phù hợp với tư thế ngồi, thay vì cố thay đổi ghế chỉ để với tới vô lăng.

Một trong những cách cầm vô lăng phổ biến nhất là đặt 2 tay tại vị trí 9 giờ và 3 giờ, nếu xem vô lăng như một mặt đồng hồ.

Tay cầm vô lăng nên giữ ở vị trí 3 giờ và 9 giờ. Ảnh: Đan Thanh.

Tư thế này giúp người lái dễ dàng kiểm soát hướng di chuyển, tạo lực đánh lái cân đối và hạn chế nguy cơ chấn thương do túi khí trong một số tình huống va chạm.

Khi cầm vô lăng, 2 khuỷu tay nên hơi gập, vai thả lỏng và bàn tay giữ vành lái với lực vừa đủ. Việc nắm quá chặt có thể khiến cơ tay và vai nhanh mỏi, đặc biệt khi phải di chuyển trong thời gian dài.

Với những người mới làm quen ôtô, việc duy trì cả 2 tay trên vô lăng còn giúp phản ứng chủ động hơn trước các tình huống như xe phía trước phanh gấp, phương tiện bất ngờ chuyển làn hay xuất hiện chướng ngại vật.

Gương chiếu hậu chỉnh bao nhiêu độ?

Khác với ghế ngồi hay vô lăng, gương chiếu hậu không có một góc điều chỉnh cố định áp dụng cho tất cả người lái.

Điều này phụ thuộc vào chiều cao, vị trí ghế, kích thước xe và cả thiết kế của từng loại gương. Vì vậy, thay vì cố tìm một con số chính xác, lái mới nên tập trung vào việc tối ưu vùng quan sát xung quanh phương tiện.

Gương chiếu hậu cũng cần được điều chỉnh phù hợp với chiều cao người lái. Ảnh: Phúc Hậu.

Đầu tiên là gương chiếu hậu bên trong khoang lái. Người dùng cần điều chỉnh sao cho có thể nhìn thấy phần lớn kính chắn gió phía sau từ tư thế ngồi thông thường, không cần nghiêng đầu hoặc thay đổi vị trí cơ thể.

Trong điều kiện di chuyển thông thường, mặt gương nên cho phép quan sát rõ các phương tiện phía sau và khu vực làn đường lân cận.

Với những lái mới, việc dành vài phút để điều chỉnh ghế, vô lăng và gương chiếu hậu có thể chưa mang lại cảm giác khác biệt ngay lập tức. Thế nhưng khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc hàng ngày, những thao tác này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự thoải mái và khả năng kiểm soát phương tiện.