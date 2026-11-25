Theo tờ Đô Thị Báo Đạo, sự việc bắt nguồn từ một đoạn video ngắn do một phụ nữ sống tại tỉnh Chiết Giang đăng tải lên mạng xã hội Weibo. Nhân vật chính trong khung hình là người chồng 28 tuổi của cô đang cẩn thận bế trên tay một em bé sơ sinh mới lọt lòng.

Ảnh: China Press

Trong đoạn video, người đàn ông trẻ mặc đồ ở nhà, tay bế đứa trẻ quấn tã rất cẩn thận. Tuy nhiên, thay vì vẻ rạng rỡ, hân hoan thường thấy khi đón thành viên mới, gương mặt anh lại lộ rõ nét đờ đẫn, ngơ ngác pha lẫn sự bất lực.

Chia sẻ ở hậu trường đoạn clip, người vợ đã trực tiếp lên tiếng giải thích. Cô cho biết: "Người đang bế em bé là chồng tôi, năm nay anh ấy 28 tuổi, còn đứa trẻ trong tay chính là con trai thứ 3 mà mẹ chồng tôi ở tuổi 47 vừa mới sinh".

Ngay sau khi xuất hiện trên không gian mạng, đoạn clip đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt và nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác.

Ảnh: Hong Kong 01

Được biết, trước khi em bé này chào đời, gia đình nhỏ của người đàn ông 28 tuổi vốn đã có cuộc sống ổn định. Anh đã lập gia đình riêng và có một cậu con trai gần 3 tuổi. Mọi sinh hoạt trong nhà diễn ra êm đềm cho đến khi người mẹ năm nay 47 tuổi của anh quyết định mang thai và hạ sinh thành công người con thứ ba.

Chính sự chênh lệch lên tới 28 năm giữa hai anh em ruột đã tạo nên một bài toán vai vế thú vị trong gia đình. Theo lời người vợ, cậu con trai gần 3 tuổi của vợ chồng cô sau này sẽ phải gọi em bé sơ sinh này bằng "chú ruột", dù cả hai chỉ cách nhau vỏn vẹn chưa đầy 3 tuổi.

Ảnh: Hong Kong 01

Câu chuyện ngay lập tức thổi bùng lên cuộc tranh luận sôi nổi với nhiều luồng ý kiến khác nhau từ cộng đồng mạng xứ Trung.

Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ và gửi lời chúc mừng đến gia đình. Nhóm ý kiến này cho rằng việc sinh con là quyền tự do cá nhân của mỗi cặp vợ chồng. Nếu người mẹ 47 tuổi vẫn đủ sức khỏe và điều kiện tài chính cho phép, người ngoài không nên can thiệp hay phán xét. Nhiều người cũng nhận định việc gia đình có thêm thành viên mới sẽ giúp không khí thêm phần rôm rả, gắn kết.

Tuy nhiên, không ít ý kiến lại tỏ ra lo ngại thay cho tương lai của người anh cả 28 tuổi. Nhiều bình luận hài hước tính toán rằng khi cậu em út bước vào lớp 1, người anh đã ngoài 30 tuổi; đến lúc em tròn 18 tuổi trưởng thành, anh cả cũng đã chạm ngưỡng 46 tuổi. Một số người còn ví von anh cả "bề ngoài là có thêm một đứa em trai, nhưng thực chất có khi lại gánh thêm nửa đứa con", e ngại áp lực nuôi dưỡng, giáo dục sau này sẽ vô tình dồn lên vai người con trưởng đã có gia đình riêng.

Trước những băn khoăn của dư luận về nghĩa vụ giữa anh chị em ruột, giới chuyên môn tại Trung Quốc cũng đã dẫn quy định của Bộ luật Dân sự nước này để làm rõ. Theo luật định, cha mẹ là người có nghĩa vụ trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ con chưa thành niên. Chỉ trong trường hợp cha mẹ đã qua đời hoặc mất hoàn toàn khả năng lao động, nuôi dưỡng, người anh, chị có đủ điều kiện kinh tế mới phải gánh vác trách nhiệm cấp dưỡng cho em nhỏ.

Như vậy, khi cha mẹ của bé trai sơ sinh vẫn còn khỏe mạnh, toàn bộ trách nhiệm nuôi dưỡng chính vẫn thuộc về họ chứ không phải người anh cả 28 tuổi.