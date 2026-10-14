Người mẹ ở Đồng Tháp mang song thai hiếm gặp

Một phụ nữ 32 tuổi ở Đồng Tháp mang song thai tự nhiên dù có dị tật hai tử cung, hai cổ tử cung.

Sau 5 ngày phẫu thuật tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), chị N.T.P.L., 32 tuổi, quê Đồng Tháp, hồi phục sức khỏe tốt và đủ điều kiện xuất viện cùng con gái đầu lòng. Bé gái thứ hai tiếp tục được các bác sĩ khoa sơ sinh chăm sóc, theo dõi trước khi trở về nhà.

Đây là ca sinh đặc biệt khi hai bé gái song sinh được hình thành và phát triển trong hai tử cung khác nhau của người mẹ.

Theo các bác sĩ, sau khi lập gia đình, chị L. phát hiện bản thân có dị tật bẩm sinh hai tử cung, hai cổ tử cung. Đây là một dạng bất thường của đường sinh dục nữ, trong đó người phụ nữ có hai buồng tử cung và hai cổ tử cung riêng biệt.

Dù mắc dị tật này, chị vẫn có khả năng mang thai tự nhiên. Trong hai lần mang thai trước, cả hai bé trai đều phát triển trong tử cung bên phải và chào đời với cân nặng 3.900 gram mỗi bé.

Đến lần mang thai thứ ba, chị L. mang song thai tự nhiên. Điểm đặc biệt là mỗi thai nằm trong một tử cung riêng, đồng thời có bánh nhau và buồng ối riêng biệt.

Hai bé gái chào đời ở tuần thai 36, mỗi bé phát triển trong một tử cung riêng của người mẹ có dị tật bẩm sinh đường sinh dục.

Việc hai thai cùng phát triển ở hai tử cung khác nhau khiến thai kỳ của chị trở thành trường hợp hiếm gặp. Trong suốt quá trình mang thai, các chỉ số phát triển của hai bé được theo dõi định kỳ và nhìn chung ổn định.

Tuy nhiên, cấu trúc hai tử cung nằm lệch về hai bên, cùng với sự phát triển của thai nhi, khiến người mẹ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Đặc biệt, chị gần như chỉ có thể nằm ngửa ở một tư thế trong thời gian mang thai.

Nhận thức được những đặc điểm riêng và nguy cơ có thể phát sinh, gia đình quyết định đưa chị đến Bệnh viện Từ Dũ trong tháng cuối thai kỳ để được theo dõi sát và chuẩn bị phương án sinh an toàn.

Khi thai được 36 tuần 1 ngày, sau quá trình hội chẩn và đánh giá tình trạng sản khoa, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai. Nguyên nhân là chị L. mang song thai trên nền đã có hai lần mổ lấy thai trước đó.

Ca phẫu thuật được thực hiện lúc 9h30 ngày 9/10. Hai bé gái lần lượt chào đời với cân nặng 2.950 gram và 2.500 gram.

Sau sinh, bé gái đầu tiên khóc to, được các nhân viên y tế chăm sóc và trở về bên mẹ. Bé thứ hai có tiếng khóc yếu hơn nên được bác sĩ sơ sinh tiếp nhận để theo dõi và chăm sóc thêm.

Ca sinh mang lại niềm vui cho gia đình sau một thai kỳ có nhiều điểm khác biệt. Trường hợp này cũng cho thấy phụ nữ có dị tật bẩm sinh đường sinh dục vẫn có thể mang thai và sinh con, song cần được theo dõi, đánh giá cụ thể để có phương án chăm sóc phù hợp với từng trường hợp.

Phương Anh