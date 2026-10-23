Người mẹ nặng 150 kg, đa ối gần 5 lít sinh con trai 5,4 kg

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho một sản phụ nặng 150 kg, có tiền sử hai lần mổ lấy thai cùng tình trạng đa ối nặng.

Theo đó, sản phụ D.T.T (33 tuổi) nhập viện ở tuần thai 37 tuần 6 ngày, khi bắt đầu chuyển dạ, kèm tình trạng đa ối nặng và vỡ ối sớm. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận huyết áp sản phụ lên tới 160/100 mmHg, tiền sử hai lần mổ lấy thai với cân nặng các bé lần lượt là 4,3 kg và 4,4 kg.

Em bé nặng 5,4 kg được chào đời an toàn. Ảnh: BVCC.

Đặc biệt, ở lần mang thai này, thai nhi tiếp tục có cân nặng vượt trội, kết hợp với lượng nước ối tăng bất thường khiến tử cung bị căng giãn quá mức. Các bác sĩ cho biết, trên nền tử cung có hai vết sẹo mổ cũ, những cơn co chuyển dạ càng làm gia tăng nguy cơ nứt, bục hoặc vỡ tử cung, có thể gây chảy máu nghiêm trọng, đe dọa an toàn của cả mẹ và thai nhi.

Bên cạnh đó, thể trạng béo phì nặng với lớp mỡ thành bụng dày khiến việc tiếp cận tử cung và thực hiện các thao tác phẫu thuật trở nên khó khăn hơn.

Đồng thời, công tác gây mê hồi sức cũng đòi hỏi sự thận trọng cao trong kiểm soát đường thở, duy trì sự ổn định của sản phụ và dự phòng các biến chứng sau mổ, đặc biệt là huyết khối tĩnh mạch.

Ca phẫu thuật do ThS.BSCKII. Lê Quang Hòa - Phó khoa Đẻ thường A2 trực tiếp thực hiện. Với sự phối hợp chặt chẽ, thận trọng trong từng thao tác, các bác sĩ đã kiểm soát tốt tình trạng chảy máu và bảo tồn tử cung cho người mẹ.

Trong quá trình phẫu thuật, lượng nước ối được hút ra lên tới gần 5 lít. Bé trai nặng 5,4 kg được chào đời an toàn. Sau mổ, mẹ và bé được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, béo phì trong thai kỳ làm gia tăng nguy cơ tăng huyết áp, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, thai to và các biến chứng trong, sau sinh. Đặc biệt, những sản phụ có tiền sử mổ lấy thai, thai to hoặc đa ối cần được quản lý thai nghén chặt chẽ tại các cơ sở chuyên khoa. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm sàng lọc để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và có phương án sinh phù hợp, an toàn.