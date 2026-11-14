Người mẹ mất tích bí ẩn năm 1981, thi thể trong cốp ô tô và sự thật được hé lộ sau 45 năm

Gần 5 thập kỷ trước, một bà mẹ ở bang Indiana (Mỹ) đột ngột mất tích trong một đêm mùa đông lạnh giá. Sau đó, thi thể bà được phát hiện trong cốp ô tô. Đến nay, cảnh sát cuối cùng đã xác định được danh tính kẻ sát hại nạn nhân.

Juanita Boyd, 31 tuổi, sống tại thành phố LaPorte, được gia đình trình báo mất tích vào ngày 22/2/1981, sau khi bà rời khỏi quán rượu Snyder’s Corner Tavern, theo thông tin từ WKVI.

Tại cuộc họp báo ngày 10/11, Đại úy Andy Hynek thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt LaPorte cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, Boyd là nhân viên của chính quyền hạt và làm việc tại tòa án địa phương.

Bà có một con trai 9 tuổi, hai mẹ con rất gắn bó và thường dành phần lớn thời gian bên nhau. Theo lời kể của cảnh sát, Boyd là người mẹ hết mực yêu thương, chăm sóc con. Việc bà không trở về nhà vào sáng hôm sau là điều hoàn toàn bất thường.

Juanita Boyd và Carl David Phillips. Ảnh: People.↵

Sáu ngày sau khi mất tích, thi thể của Boyd được phát hiện trong cốp chiếc ô tô Pontiac Catalina đời 1970 của bà, tại một cánh đồng gần đường Forrester, thuộc khu vực nông thôn Coolspring Township, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt LaPorte cho biết.

Kết quả điều tra xác định đây là một vụ án mạng, nguyên nhân tử vong là ngạt thở.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện chiếc xe bị mắc kẹt trong bùn. Đáng chú ý, một số tấm ván từ công trình gần đó được chèn dưới bánh sau, cho thấy có người từng cố gắng di chuyển phương tiện.

Các điều tra viên đã thu thập nhiều chứng cứ tại hiện trường, trong đó có quần áo của nạn nhân và những vật dụng bên trong ô tô.

Dù vụ án dần rơi vào bế tắc, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục theo đuổi các manh mối nhằm tìm ra hung thủ.

Vào thời điểm Boyd bị sát hại, công nghệ xét nghiệm ADN chưa được ứng dụng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học pháp y, các điều tra viên đã tiến hành phân tích mẫu dịch tinh dịch được tìm thấy trên quần áo nạn nhân và xây dựng hồ sơ ADN của nghi phạm.

Cảnh sát từng đối chiếu hồ sơ ADN này với nhiều mẫu khác nhưng không tìm được kết quả trùng khớp.

Những năm sau đó, khi công nghệ xét nghiệm ADN ngày càng phát triển, nhóm điều tra quyết định sử dụng phương pháp phả hệ di truyền pháp y. Đây là kỹ thuật xây dựng cây phả hệ dựa trên dữ liệu di truyền, qua đó xác định những người có quan hệ huyết thống với chủ nhân mẫu ADN chưa rõ danh tính.

Tháng 7/2026, cảnh sát thu thập được mẫu ADN từ một người thân trực hệ của nghi phạm tiềm năng.

Đến tháng 10, kết quả đối chiếu cho thấy mẫu ADN thu được từ quần áo của Boyd trùng khớp với ADN của Carl "David" Phillips, theo thông báo của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt LaPorte.

Theo cơ quan điều tra, vào thời điểm Boyd bị sát hại, Phillips 37 tuổi và sinh sống tại hạt LaPorte. Khi còn trẻ, người này từng sống gần khu vực nơi thi thể nạn nhân được phát hiện nên khá quen thuộc với địa bàn.

Các điều tra viên không tìm thấy mối liên hệ nào được xác nhận giữa Boyd và Phillips, ngoài bằng chứng ADN thu thập từ quần áo của nạn nhân.

Ngày 24/9/2017, Phillips qua đời tại hạt LaPorte.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt LaPorte khẳng định: "Nếu người này còn sống đến ngày nay, Văn phòng Công tố hạt LaPorte sẽ truy tố ông ta về tội sát hại Juanita Boyd".