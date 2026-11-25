Toàn cảnh phiên tòa

Hai lần mất con trong 13 ngày

Đưa Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ra tòa nhưng trước Hội đồng xét xử (HĐXX), chị Lê Thị Lan (31 tuổi, trú tại Hà Nội) vẫn dành lời cảm ơn những y, bác sĩ đã chăm sóc, cứu chữa cho 1 trong 3 đứa con của mình.

Chị biết ơn vì một người con đã được trở về trong vòng tay mẹ nhưng cũng tại bệnh viện ấy, chị đã mất 2 đứa con chỉ trong vòng 13 ngày. Tại phiên tòa ngày 25/9/2026, khi kể lại những gì đã trải qua, người mẹ không kìm được nước mắt.

Ngày 20/11/2024, chị Lan sinh mổ 3 bé gái tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khi thai khoảng 30 tuần tuổi. Do sinh non, cả 3 được chuyển đến Khoa Sơ sinh để chăm sóc đặc biệt. 2 ngày sau khi vào thăm con, chị thấy mỗi bé được chăm sóc trong một lồng ấp riêng.

Một tuần sau, người mẹ phát hiện 2 con được bố trí nằm chung 1 lồng ấp. Đến ngày 1/12, gia đình nhận được thông báo 2 trẻ bị nhiễm khuẩn, phải chuyển sang phòng điều trị nhiễm trùng. Ngày 4/12/2024, một trong 2 bé tử vong. Ngày 17/12, chị Lan tiếp tục đón nhận tin dữ khi đứa con thứ hai không qua khỏi.

Chưa đầy 1 tháng kể từ ngày sinh nở, người mẹ đã phải vĩnh biệt 2 đứa con mà mình mong ngóng suốt những tháng ngày mang thai. Không chỉ chị Lan, mẹ chồng chị cũng bật khóc trước HĐXX khi kể lại quá trình đưa con dâu đi sinh. Niềm vui đón các cháu chào đời của cả gia đình, gần hai năm sau, trở thành ký ức đau buồn được nhắc lại nơi pháp đình.

Hội đồng xét xử vụ án

Những câu hỏi chưa có lời giải

Kể từ ngày mất 2 con, chị Lan vẫn mang trong lòng nhiều câu hỏi: Vì sao các con đang được chăm sóc trong những lồng ấp riêng lại được bố trí nằm chung? Việc này dựa trên căn cứ chuyên môn nào? Nguồn nhiễm khuẩn xuất phát từ đâu?

Sau nhiều buổi làm việc với bệnh viện nhưng chưa nhận được lời giải thích khiến mình thỏa đáng, người mẹ quyết định khởi kiện, yêu cầu bồi thường hơn 520 triệu đồng, trong đó có 468 triệu đồng để bù đắp tổn thất tinh thần.

Trả lời câu hỏi của luật sư, đại diện bệnh viện xác nhận việc bố trí 2 trẻ nằm chung lồng ấp xuất phát từ tình trạng thiếu thiết bị. Về căn cứ thực hiện, đại diện bệnh viện cho biết một doanh nghiệp phân phối lồng ấp từng khuyến cáo có thể bố trí hai trẻ cùng nằm trong một thiết bị.

Lý giải về nguyên nhân tử vong, bệnh viện cho rằng các trẻ sinh rất non, cân nặng thấp và có nhiều yếu tố nguy cơ. Hai trẻ tử vong do nhiều nguyên nhân phối hợp, trong đó có sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết sơ sinh muộn và xuất huyết não độ IV.

Bệnh viện khẳng định quá trình chăm sóc, điều trị được thực hiện đúng quy trình chuyên môn. Đến thời điểm xét xử, chưa có căn cứ xác định việc nằm chung lồng ấp là nguyên nhân khiến hai trẻ nhiễm khuẩn và tử vong.

Tuy nhiên, qua phần trình bày của chị Lan tại tòa, có thể thấy những tổn thương mà gia đình phải chịu đựng không chỉ đến từ sự ra đi của 2 đứa trẻ, mà còn từ cách bệnh viện ứng xử sau biến cố.

Mẹ chồng chị Lan bật khóc khi kể lại quá trình đưa chị Lan đi sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Khi lời hỏi han cũng trở thành mong mỏi

Trước HĐXX, chị Lan kể rằng sau khi mất 2 con, chị và gia đình không nhận được sự hỏi han, động viên như mong đợi từ phía các bác sĩ. Theo chị, một số lời nói của nhân viên y tế trong quá trình làm việc còn khiến gia đình thêm tổn thương. Người mẹ cũng nhắc lại chuyện khi còn nằm trên giường bệnh, sức khỏe chưa hồi phục, chị vẫn phải lăn tay vào giấy tờ theo yêu cầu.

Một hội thẩm nhân dân cho rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ kiện có liên quan đến cách ứng xử của bệnh viện khiến nguyên đơn không hài lòng. Vị hội thẩm cũng nhận xét chưa thấy bệnh viện thể hiện thái độ cầu thị trước những phản ánh của gia đình.

Sự ra đi của 2 đứa trẻ có thể được lý giải bằng những diễn biến bệnh lý, những chỉ số xét nghiệm và kết luận chuyên môn. Thế nhưng với chị Lan, đó là 2 đứa con mà chị đã mang nặng suốt nhiều tháng, đã chờ đợi ngày chào đời nhưng chưa một lần được đón về nhà.

Đáng chú ý, dù đề nghị bác toàn bộ yêu cầu bồi thường do chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, đại diện Viện Kiểm sát vẫn đề nghị Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xem xét lại việc giải quyết khiếu nại của gia đình.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, việc chị Lan đưa vụ việc ra tòa không đơn thuần vì khoản tiền bồi thường, mà còn xuất phát từ mong muốn được giải đáp những thắc mắc liên quan đến sự ra đi của hai con.

Bản án và những sinh nhật không trọn vẹn

Chiều 23/11/2026, căn cứ các tài liệu, chứng cứ và kết luận của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế, HĐXX nhận định không có đủ căn cứ xác định bệnh viện có lỗi dẫn đến việc hai trẻ tử vong, từ đó tuyên không chấp nhận yêu cầu bồi thường hơn 520 triệu đồng của chị Lan.

Tuy nhiên, HĐXX cũng kiến nghị Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội rà soát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh, khử khuẩn thiết bị y tế và môi trường chăm sóc trẻ sơ sinh; đồng thời hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, giải quyết phản ánh, khiếu nại của người bệnh và gia đình.

Hôm tòa tuyên án cũng là thời điểm người con còn lại của chị Lan vừa đón sinh nhật tròn 2 tuổi được 3 ngày. Nếu cả 3 con đều bình an, tháng 11 này, chị đã có thể cùng các con đón một sinh nhật đủ đầy.