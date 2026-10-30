Người mẹ giữa nỗi đau mất chồng và cảnh con tù tội

Từ mâu thuẫn gia đình đến cái chết đau lòng

Theo nội dung vụ án, Phạm Trung Trưởng (SN 1973, ngụ ấp Tân Khánh, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) là con ông P.T.R.

Khoảng 19 giờ ngày 16/4/2026, sau khi uống rượu, ông P.T.R. lớn tiếng chửi mắng vợ con, đập phá đồ đạc trong gia đình. Không dừng lại ở đó, ông còn lấy dao để trước chòi, chặt xuống thớt và đe dọa giết những người thân.

Sau đó, ông P.T.R. cầm hai con dao tiếp tục đi vào chòi. Trưởng tìm cách kéo, đẩy cha ra ngoài nhưng ông P.T.R. vẫn tiếp tục lao tới. Trong tình huống đó, Trưởng lấy một khúc gỗ có cạnh vuông, kích thước 7 x 73 x 3,8 cm, đánh nhiều lần vào vùng đầu cha.

Hậu quả, ông P.T.R. bị chấn thương sọ não kín và tử vong. Khi từ ngoài trở về, bà D.T.Đ. phát hiện chồng đã chết. Mâu thuẫn trong gia đình kết thúc bằng hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đẩy những người thân vào cảnh chia lìa.

Sau sự việc, Trưởng đến cơ quan công an địa phương đầu thú. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29/9/2026, TAND tỉnh Cà Mau đưa vụ án ra xét xử về tội “Giết người”.

HĐXX xác định, hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của ông P.T.R. là tình tiết được xem xét khi quyết định hình phạt đối với Trưởng. Tuy nhiên, hoàn cảnh xảy ra vụ án không làm mất đi trách nhiệm hình sự của bị cáo đối với hành vi dùng khúc gỗ đánh nhiều lần vào vùng đầu khiến cha tử vong.

Nỗi đau của người mẹ tại phiên tòa (Ảnh minh họa)

Khi lượng hình, HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ như Trưởng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đầu thú, tự nguyện bồi thường 200 triệu đồng; gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo có nhân thân tốt, bị tổn thương cơ thể 81% và mắc bệnh nghiêm trọng. Đồng thời, HĐXX xác định tình tiết tăng nặng do bị hại là người trên 70 tuổi.

Trên cơ sở đánh giá tính chất vụ án và các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Phạm Trung Trưởng 9 năm tù về tội “Giết người”.

Sau phiên tòa, bị cáo và đại diện gia đình bị hại không kháng cáo; Viện kiểm sát nhân dân không kháng nghị. Do đó, bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

Người mẹ giữa nỗi đau mất chồng và cảnh con vướng vòng lao lý

Phía sau bản án là hoàn cảnh éo le của bà D.T.Đ. Người chồng đã tử vong, còn con trai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì hành vi khiến cha mình mất mạng. Bà phải đối diện cùng lúc với nỗi đau mất bạn đời và cảnh con trai vướng vòng lao lý.

Tại phiên tòa, bà D.T.Đ. đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Trưởng. Những người con khác trong gia đình cũng ủy quyền cho bà đại diện. Gia đình không yêu cầu giải quyết thêm về bồi thường dân sự.

Sau cái chết của chồng, bà vẫn mong con trai được xem xét khoan hồng. Tình thương dành cho con không làm thay đổi hậu quả đã xảy ra, nhưng cho thấy sự giằng xé của người mẹ khi chồng mất, con vướng vòng lao lý.

Vụ án cho thấy hậu quả nghiêm trọng khi mâu thuẫn gia đình leo thang thành bạo lực. Những lời chửi mắng, đe dọa cùng hành vi không kiềm chế đã dẫn đến kết cục không thể đảo ngược.

Bản án 9 năm tù khép lại vụ án, nhưng không thể đưa ông P.T.R. trở về. Đau đớn hơn cả, người mẹ vừa phải tiễn chồng về phía bên kia cuộc đời, vừa đau lòng chứng kiến con trai vướng vòng lao lý.

Lời xin giảm nhẹ hình phạt cho con tại phiên tòa như chất chứa nỗi lòng của người mẹ, khi tình thân vẫn còn nguyên vẹn nhưng gia đình đã không thể trở lại những ngày bình yên xưa.