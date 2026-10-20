Người mẹ đơn thân bệnh tật đang mong chờ những vòng tay nhân ái

Trong căn trọ chật hẹp, từng nhịp thở dốc của chị Thảo như tiếng đếm ngược của số phận. Nhìn người cha già 72 tuổi vừa gượng dậy sau cơn đột quỵ và 2 con thơ dại ngơ ngác giữa bốn bức tường trống trơn, lòng người mẹ đơn thân ấy càng quặn thắt nỗi bất lực đến xót xa.

Căn bệnh lao phổi kháng thuốc đang vắt kiệt sức lực của người mẹ đơn thân Nguyễn Thị Thanh Thảo. Ảnh: Thu Hiền

Biến cố dồn dập trên đôi vai gầy

Sinh ra trong gia đình đông anh em nhưng hoàn cảnh kinh tế ai cũng chật vật, thiếu trước hụt sau, cuộc đời chị Thảo cũng chỉ toàn những nút thắt nghiệt ngã của số phận. Năm 2023, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị gạt nước mắt ôm 2 con nhỏ về nương tựa cha mẹ ruột. Tảo tần sớm khuya, chị nhận từng bao đinh vít về ép tại nhà, chắt chiu từng đồng tiền lẻ nuôi con. Nhớ lại quãng thời gian còn đủ sức khỏe để lo cho gia đình, chị Thảo tâm sự: "Tôi làm lụng cật lực, không dám ăn, không dám mặc, chỉ mong con cái được no lòng, được cắp sách đến trường, để sau này không phải chịu cảnh lam lũ như mẹ...".

Bi kịch chồng chất khi năm 2024, mẹ ruột của chị bị bệnh tiểu đường. Để có tiền chữa trị cho mẹ, gia đình buộc phải bán đi căn nhà nhỏ là tài sản duy nhất. Nhưng phép màu đã không xảy ra. Mẹ mất, nhà mất, chị Thảo cùng cha già Nguyễn Thanh Dương (72 tuổi) và 2 con nhỏ dắt díu nhau đi ở trọ. Họa vô đơn chí, sau cơn đột quỵ tai ương, ông Dương phải tập vật lý trị liệu nhiều ngày, nay mới có thể gượng lê từng bước chân quanh quẩn ra, vào.

Vừa học xong lớp 3, bé Ngọc Anh (11 tuổi) xếp lại sách vở để ở nhà túc trực bên giường bệnh; còn Ngọc Sơn (9 tuổi) cũng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì gia cảnh nghèo khó. Ảnh: Thu Hiền

Vì phải chạy vạy lo bữa ăn qua ngày và viên thuốc cho cha, chị Thảo bỏ dở chữa trị căn bệnh lao phổi, phát hiện từ năm 2021, không một lần điều trị đến nơi đến chốn. Để rồi đến tháng 7-2026, sau những cơn ho kéo dài, chị gục ngã và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Thành phố Hồ Chí Minh) trong tình trạng bệnh đã biến chứng thành lao phổi kháng thuốc giai đoạn nặng.

Lấy vạt áo lau giọt nước mắt đục ngầu lăn dài trên gò má hóp sâu, chị Thảo thều thào kể: “Bác sĩ bảo tôi phải nằm viện gấp để can thiệp y tế... nhưng tôi lấy tiền đâu ra mà ở lại? Đành xin về nhà uống thuốc cầm chừng. Tôi chỉ sợ mình lỡ có làm sao, cha già vừa qua cơn đột quỵ không ai chăm nom, 2 con nhỏ biết đi đâu về đâu…”.

Tương lai mịt mờ và ước mơ đứt gánh của 2 đứa trẻ

Căn phòng trọ trống trơn chẳng có lấy một vật dụng giá trị. Mọi chi phí sinh hoạt của 4 thành viên chỉ trông chờ vào 3 triệu đồng chồng cũ của chị Thảo gửi phụ nuôi con và 1 triệu đồng từ 2 người chị gái gửi phụ nuôi cha cơm nước qua ngày. Bốn triệu đồng ấy chưa gánh nổi những bữa cơm qua ngày, nói gì đến giấc mơ chữa bệnh.

Trong hoàn cảnh thiếu thốn, bé Phạm Thị Ngọc Anh (11 tuổi) đành ngậm ngùi khép lại sách vở ngay sau lớp 3 để ở nhà túc trực bên giường bệnh. “Nhìn bạn bè tung tăng đến trường, con chạnh lòng lắm. Nhưng mẹ bệnh nặng, ông lại vừa đột quỵ... Con mà đi học thì ai lo cơm nước, ai lau rửa cho mẹ? Còn em trai Phạm Ngọc Sơn đang học lớp 3, con muốn em được đi học, không phải rơi vào tình cảnh như con lúc này…” - Ngọc Anh vội quay mặt, lau nhanh giọt nước mắt nghẹn ngào.

Gia đình chị Thảo đang rất cần những vòng tay nhân ái, những sự sẻ chia từ cộng đồng. Ảnh: Thu Hiền

Sự sống của người mẹ đơn thân lúc này chỉ còn tính bằng từng ngày, từng giờ. Cánh cửa tương lai của 2 đứa trẻ và chén cơm qua ngày của người cha già vừa qua cơn đột quỵ đang trông chờ vào sự chung tay của cộng đồng. Một vòng tay nâng đỡ, một sự sẻ chia lúc này không chỉ là sự cứu trợ, mà là chiếc phao cứu sinh đối với những số phận bất hạnh này.

☎ Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Tài khoản tiếp nhận: 6550069226 - Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Thảo.

Chương trình kết nối, trao hỗ trợ “Khát vọng sống” sẽ diễn ra lúc 9h ngày 24-10-2026, tại phòng trọ gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (khu phố Tân An, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai).